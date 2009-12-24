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我是一个摄影网站的编辑，平时谢谢摄影介绍之类的 这篇文章是介绍dicky的 人像摄影师。
您是想投递吗？链接忘发了吧@#$%
我是从新浪微博上认识你们的。我很喜欢这个网站。也愿意分享我个人的爱好。
在此我推荐hansey。
他现在在上海办文艺杂志Alice。书面设计和摄影师。
http://www.hansey.com/
这个是他的个人网站。
Gregory Colbert 一位加拿大摄影家 .
他所关注的是人与动物之间那种神秘的联系。
经典作 《尘与雪》。
我只知道百度 Google都能搜到。至于他的个人网站 我还不确定到底是哪个。
推荐
ILM艺术总监Ryan Church 的作品。
trevor brown的baby art
黑暗，甜美，讽刺同在
http://www.pileup.com/babyart/_top.htm
感谢投递，已经刊登在以下地址：http://www.padmag.cn/?p=6858
感谢投递，已经刊登在以下地址：http://www.padmag.cn/?p=6864
我是公共艺术设计专业学生，喜欢Padmag。因自己喜欢插画和摄影，所以创作了一些作品收于我的个网Jazzroom.jimdo.com,插画居多，风格偏迷幻，欢迎大家指教。很高兴Padmag给我分享好作品的氛围。
http://www.we-need-money-not-art.com/ 这个网站很不错 推荐站长去做链接 http://www.ziyefeng.com 这个人收藏的东西 很多牛逼的设计 都是国外的大师 你可以去这里找很多关于设计的东西
谢谢分享，need money not art之前就一直在关注，相当不错，但因为是国外站点，估计链接够呛。子夜风很不错，谢谢！
内容很丰富
我是动画专业 特殊の大学生，酷爱Padmag 也更热爱摄影，因身体缺少听力 视为摄影是我的“声音” ！在下是菜鸟~正在修行中~ 谢谢O(∩_∩)O谢谢
鼓励！加油！期待你的作品！
你们给的投稿邮箱 格式不对呢。。
为避免垃圾邮件，请将#换成@再投递，:)
我是一名婴儿摄影师，里面有很多我的摄影作品。
可爱的卢波老师的博客，细腻流畅的线条无与伦比。优雅细致的画风叹为观止。
@信陵君无忌
补充一下，是左手的毛笔手绘哦。
http://blog.sina.com.cn/lubo我记得贴网址了，怎么不见了？
有谁能把梁毅的作品也展示出来？他的很有代表性呢。
网站做的不错 是老师介绍的
个人也很喜欢 虽然每次上来都是索取 有些不好意思了 加油咯
虽然不知道网站是谁建立的
自己也很喜欢摄影 不过还是一个菜鸟 呵呵
谢谢！竟然有老师推荐我们，很意外，哈哈！
广州美术学院的学生，开过自己的摄影展~
很棒很有爱的女孩~
默默支持她，她叫林桉
http://padada.blog.163.com/
PADMAG的先進你們好
我是剛到上海發展的攝影師Mark
很喜歡貴網站的內容
也很希望有機會在這麼好的平台跟大家分享我的作品
隨信附上我的一些玩具白日夢系列的個人作品
您也可以在我的網站看到我的其他系列的作品
markchienphoto.net
如果您覺得我其他作品有更適合跟貴網站的讀者分享的 也請別客氣
網站裡面也有一些我的個人介紹
如果您有任何問題也請歡迎與我聯繫
自荐啦，还是学生。学习平面视觉传达。来自西安。热爱摄影。装帧设计。水彩。我的个人工作站：http://www.moko.cc/fancat/ 我的豆瓣：http://www.douban.com/people/nihua/
PADMAG的工作人员，你们好~~
我想像你们推荐一位 叫 维城乱马 的摄影师。
关于维城乱马的个人介绍，详情可参见
豆瓣http://www.douban.com/people/weichengluanma/
维城乱马的三重生活http://weichengluanma.blog.163.com/
维城乱马作品曾刊载于《1626》《0086》《milk》《非音乐》《城市画报》《数码艺术》《城客》《新女报》《中华手工》《视觉中国》《开啦街拍》《out》《FRESH》《腾讯旅游》《华商报》《数码艺术》《爱人品味》《青年与社会》《瑜报》《新生活》《春城晚报》《都市时报》《大观周刊》《生活新报》等报刊杂志以及网站
音乐迷痴. 半吊子网络杂志《84km》主编. 创意市集全国巡回赶集摊主. 维城乱马照相馆话事人.
推荐最小说插图作者 yeile
他的主页是www.yeile.com
作品风格独特，百度百科也有介绍。
再推荐一个画手，兔比，http://www.tobytam.com/
作品曾发表到《爱丽丝》，就是hansey主编的杂志。你们也介绍过的那个hansey。
@w
兔比觉得个人风格很强，HANSEY从高中时就一直很喜欢他的摄影和书籍装帧作品，很佩服他并不是美术科班专业出身，却才华横溢。
推荐一个喜欢的摄影师 Nic 他的照片简约内敛，很耐人寻味。
网址是 http://planktonster.net
以及他的blog：http://planktonster.net/blog/
：）
推荐一个喜欢的摄影师simon7 他的作品拍的非常细腻,每组照片都好像跟人讲故事一样.很多杂志,小说上都看到过他的作品^.^V
http://simon7.poco.cn
自荐。。。来自北京 学平面设计出生 自由摄影人 摄影记者 我的BLOG：http://z-photography.blogbus.com/
已经登出，http://www.padmag.cn/?p=10893，感谢您的投递！
推荐 monakuhn
人像 作品中人体摄影居多 所以会有部分片 屏蔽（个人认为都非常纯美）
http://www.monakuhn.com/
特别喜欢1996-2002的那组黑白照
已经登出，http://www.padmag.cn/?p=10908，感谢您的投递！
@Alvin.L 真是太巧了，我也是要推荐这个，他的网站：
http://www.ashesandsnow.org
其中的flim部分也是超级美的。
出新片啦 去看看。：）。。。来自北京 学平面设计出生 自由摄影人 实习摄影记者 我的BLOG：http://z-photography.blogbus.com/
看完《独唱团》，里面《我的码头》里，对严明的那几张照片很有feel
所以来推荐严明，他的flickr
http://www.flickr.com/photos/yanming
推荐：关于插画和摄影，来自复旦视觉上海视觉艺术学院在校生Jazz的个人作品网站。她的网站是：Jazzroom.jimdo.com
照片是最能留住时间和记忆的，通过那些闪光一瞬间的画面，来重拾人们前行岁月的金砂。
PADMAG这个完美的作品分享平台，希望通过你们有更多的人了解我的摄影作品。
http://www.flickr.com/photos/kingvs/
张鹏
创办的1502高端摄影机构，是内地少有的思想派摄影机构。主要拍摄婚纱摄影，个人写真，儿童照等。
值得推荐的是照片主角都是普通百姓，但都透露着大模范儿
他们的主页：www.1502studio.com
宁凯
09年开始自学摄影，使用黑白胶片拍摄。街头摄影爱好者。
宁凯
09年开始自学摄影，使用黑白胶片拍摄。街头摄影爱好者。
作品见FKAE324.TUCHONG.COM
这是我很喜欢的邪影师的新作，
记得第一次就是在PADMAG看到他的作品，
支持国内新势力，
很喜欢他的新作品[青春期躁动症]
http://blog.sina.com.cn/xieyingshi (新浪)
http://www.moko.cc/xieyingshi (美空)
自荐。
墩墩 美术学专业毕业。自由职业。我的Flickr：
http://www.flickr.com/photos/53562218@N07/
夏小暖 自由攝影人 胶片摄影师
http://www.xiaonuan.com
划时代的出书创新工艺。
愈发感觉网站内容很有意思 加油
很不错的网站，我推荐一下我自己的头像作品吧，博客http://blog.sina.com.cn/redsofa520
强烈推荐！我无意发现的广告摄影师安祖老白，他拍摄的作品十分震撼！尤其拍摄的儿童作品。国内我还没看到有此风格的。
我无意发现的广告摄影师安祖老白，他拍摄的作品十分震撼！尤其拍摄的儿童作品。国内我还没看到有此风格的。
博客http://blog.sina.com.cn/enzoobai
艾未未泰特陶瓷瓜子
强烈推荐一个新疆独立摄影师的网站，上面的专辑作品特别喜欢。而且看到马来西亚的《摄影人》杂志专访过他，建议站长和他谈谈，把他更多的好作品刊登出来。新疆少有的摄影风格。
http://www.69devil.com
PS:资料上的邮件地址和网址我已经写成这个摄影师的了。希望能方便你收集^.^
Kazuki Takamatsu，日本画家，水粉。借用别人的话，他的艺术就是除了在视觉上挑战不可能之外，也在技法上挑战了不可能。
感谢您的投递，已经刊出在以下地址：http://www.padmag.cn/?p=14544。
IQ之后，很久没见lushsight的作品了…
这个摄影师MOER,25岁，从来没学过拍照，全靠自己玩出来的，片子很强大的说。
还画插画和做手工，懂得生活。
http://my.poco.cn/lastphoto_v2.htx&id=2399668&user_id=38596760&p=0
上面这是他放相片的POCO
下面是BLOG
http://mini-moer.blogbus.com/
推荐！来自香港，学设计的女摄影师，20岁，作品還蠻细腻喔！
http://www.flickr.com/photos/missbeanbean/
這是她的博客，不過比較少更新呢~
http://missbean-v.blogspot.com/
未知道真姓名，只知叫MissBean@路小雨
感谢您的投递，但因为她的作品比较少，凑不成一篇文章，暂时只在微博上进行了分享，http://t.sina.com.cn/1649769582/zF0tex3fWp。
这是中国的一个人文类新生代摄影师，86年生人 现居广州 叫葛璟琦 男生 水瓶座
这是他的flickr：http://www.flickr.com/photos/geliang/sets/
本杰明 中国插画家 色彩感超强
yeile 现居上海， 插图。www.yeile.com
http://www.veespeers.com 非常特别的人物摄影
stian hole 儿童插画师，他自己搜集各种纹理人物等素材图片，自行扫描用photoshop拼接，百度有简单的几张照片，在《国际最新童书插图》中就简介。
yeile
为什么我推荐的www.69devil.com作品没上去呢？
mahamaya（摩耶）北京，女，创意类作品比较好看
http://www.mahamaya.fotoyard.com
http://www.flickr.com/photos/mahamaya/sets/72157605688648539/
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=35063
http://www.flickr.com/photos/ace2c/
一個攝影愛好者，熱愛生活細節，熱愛社會責任。
如画般的北国冰雪
http://dp.pconline.com.cn/dphoto/list_2005251.html
北国童话世界
http://dp.pconline.com.cn/dphoto/list_2008111.html
推荐广州新锐摄影师JC CHEUNG的作品http://www.omag.in/jc-cheung-photography/
他的blog：http://blog.163.com/zhangxicai_shit/
自荐下http://blog.sina.com.cn/mengshijiemengwei
个人认为，这个网站东西还是蛮多，但里面的作品没几个我喜欢的@ayaka
我是一个设计师，平日里爱拍自己的生活的周遭
摄影师maia flora
谁都想要这样的飘起来。
挖土，一个1987年4月2日出生在西北甘肃的一个偏僻农村的半吊子自由摄影师，喜欢象征摄影，热爱摇滚乐，因为一张照片能涵盖我所有想要说的和想要表达的！
我的博客：http://blog.163.com/watu_rock_watu/
摄影师叫：十一
拍的还不错。我觉得大家可以看一下
http://www.flickr.com/photos/11image/
吉田Yuni
摄影作品，充满乐趣。
自由摄影师
我在微博上发现的你们，我和我老婆都非常喜欢！
我和我老婆都非常喜欢的一个网站，重庆的摄影师，他们拍的儿童每张照片都有一个故事，我们的孩子太小，他们建议大点拍！海思摄影 http://www.hiseephoto.com
感谢您的投递，已经刊登在以下地址：http://www.padmag.cn/?p=16732。
英伦设计，求友情链接。我先帮你做连接
我的个人网站~童话里都是凄凉与悲伤
个人随拍
近期喜欢拍摄夜间的微光、生活中的纪实，我的作品http://www.flickr.com/photos/9000260@N07/sets/
法国著名摄影师Yves Marchand和Romain Meffre用手中的相机记录下来了底特律这座城市衰败的一面，照片中纪录了底特律废弃的房屋、公共建筑以及场所，一个城市或者社会在时间的变迁以及时代的进步中必定会产生这样的产物，不论是因为财务问题而关闭或是因为进步而选择重建，透过摄影，他们平和的记录了这一点一滴的历史纪录！
我不知道咱们网站发过没，我看到觉得很震撼！这些建筑在这里矗立着诉说着曾经的辉煌 http://blogs.denverpost.com/captured/2011/02/07/captured-the-ruins-of-detroit/2672/
画家Jenny Saville
http://www.gagosian.com/artists/jenny-saville/
Manic Street Preachers新唱片封面图.
我推荐米亚http://leoteo.poco.cn
一个很棒的拍客，手机被用到出神入化，每一张照片都氤氲着浓郁的感觉，用自己独特的气质诠释生活的历程
中国插画设计，摄影，出生于1987年，现居上海某一古镇，个人博客：http://kimi2271.blog.163.com
最近一直在行走拍摄，有时候觉得生活乏味，拿起相机出去走走，重新找到生活的趣味和动力。熟悉的，陌生的人和街景。
最近一直在行走拍摄，有时候觉得生活乏味，拿起相机出去走走，重新找到生活的趣味和动力。熟悉的，陌生的人和街景。
作品链接http://www.flickr.com/photos/9000260@N07/sets/
可以推荐自己的作品吗 ?
http://www.jamesteohart.com
推荐中国油画家薛耀军的作品，这个画家是具象画画家，画风写实，概念奇特，个人非常欣赏。
他的作品链接：http://xueyaojun.azone.artron.net/
http://www.frame-1.com
一个脚本与插画类网站，里面有介绍。
http://billykidphoto.tumblr.com/
推荐摄影师网站！拍摄的北京punk和skinhead专辑
（投稿，原創，自薦）藝術工作者，插畫師ISOLAN最新原創連載，童話般的美好世界——《夢游記》，一只找親人的土豆與一只被主人拋棄而相遇與漫步的故事。http://www.douban.com/photos/album/50290705/
http://www.voicer.me/archives/6502
深堀隆介（Fukahori Ryusuke）关于金鱼的工艺品，如此如此！
http://www.flickr.com/photos/martax_gallery/
本人拍摄的图片，以人物纪实为主。
居住在上海的创意静物／家居专业摄影师
Francois Trezin (林富蓝) 来自于法国南部的普罗旺斯，从2007年开始就在上海从事产品／创意静物／家居的摄影工作。
在很小的时候，林富蓝就对物品和玩具内部构造很感兴趣，他很喜欢反复拆散他的玩具然后重新组装成新的玩具。对于物品的创意也由此带入了他的摄影作品。
“物品可以和我说话，给我灵感”，他说。他开始拍照片始于9岁时爸爸给他买的一部傻瓜相机，从此就一发不可收拾。在日常生活方面，他很注意细节，也很喜欢收集和按不同的顺序不停地摆放小东西。他有很敏感的视角，仿佛天生就知道应该怎么协调家具，物品和空间来创造他的小世界。
至今，他和一些主流杂志一直保持着合作关系，比如《生活》，《家居廊》，《睿士》，《安邸》，《新视线》，《表面》，《周末画报》等等；同时他也为不同的客户拍摄广告画报，比如Robe Di Kappa, MetersBonwe, Philipes Lighting, MCM，惠浦，马克华菲，杰沃服饰等。他的个人摄影作品获得了北京草场地摄影节的第一名，作为这次活动的赞助者，《生活》杂志十月刊刊登了他的作品《抽屉故事》。
他的个人作品曾经在法国，日本和中国多次展出：法国卢瓦尔河畔的休蒙城堡博物馆，法国普罗旺斯的Angle画廊，法国南特的Le Lieu Unique文化中心和巴黎的Le Luxy剧院，日本的Agra艺术商店，上海的上午艺术空间，上海正大艺术馆，北京798的TS1画廊等。他的个人作品《时光回转》于2011年6月在法国南部的格列尼昂城堡博物馆展出。
澳門畫家，抽象為主，多表達夢意識。
http://www.heyshow.com/browsing/users.asp?id=18054
http://blog.sina.com.cn/maggiebbook
我推荐一个建筑摄影师，在北京，叫大菲，建筑夜景拍的很梦幻
http://blog.sina.com.cn/s/blog_69bbb58f0100k46j.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_69bbb58f0100k46h.html
这是他新浪博客的地址，他还拍一些艺术照片
推荐，周岗峰（小黑）现居北京 摄影记者 http://www.flickr.com/photos/z198669/
flickr上我发现一名非常擅长风光摄影的中国上海摄影师，他的flickr中还包括了一些城市和静物摄影，感觉风格十分的唯美。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_66be4a220100t11m.html
稍息
澳門畫家@green
湖南摄影师旷惠民历时20年追踪拍摄的作品《岜沙变迁》近日荣获2011美国国家地理“所有之路”职业摄影师奖。
2011年“所有道路摄影奖”项目评选三个类别的获奖作者是：新人摄影师埃内斯托贝纳维德斯（秘鲁），职业摄影师旷惠民（中国）和先锋摄影师萨默尔（黎巴嫩）。
旷惠民的作品通过“岜沙苗寨20年变迁”探索现代化的中国经济增长的老苗寨的变化，深深打动了国际评委。
摄影展将从2011年9月1日至11月13日，在美国国家地理大厅内格罗夫纳画廊展出。目前，美国国家地理网站已经刊发作品。
http://www.nationalgeographic.com/events/all-roads/all-roads-2011-photography/#/7-kuang-huimin-ba-sha_38923_600x450.jpg
http://www.nationalgeographic.com/events/all-roads/all-roads-2011-photography/#/7-kuang-huimin-ba-sha_38923_600x450.jpg
所留网址是本人空间的日志–短文+本人摄影图片。
本人是职业经理人+业余摄影爱好者，80前（曾被称为80年代新一辈）。对摄影充满激情，喜欢纪实，风景，人像题材。每年都自定拍摄计划，都出行4-5次（不算出差），足迹遍及中国和世界各地。
http://weibo.com/mrulove
朋友的作品，在国外获过奖，被媒体采访刊登过作品，很棒的作品，将中国画和时尚很好的结合，推荐给你们：www.wangyouyi.com
LOFTER上一朋友的作品，他拍的微距作品还不错。推荐给你们：http://reloadbug.lofter.com/
@Alvin.L
他收藏了许多国内著名的摄影时尚圈的摄影，化妆师的地址，修片也修的很好
给个建议！文章打开能默认在新选项卡打开就好了，因为有的时候点了还要返回挺烦的！这算是用户体验的问题吧！虽然我知道按住ctrl可以新选项卡打开，但是有些人不会。
北京独立摄影师 – 盒子
padmag是一个摄影爱好者该拥有的网站！不管你有没有，反正我有了！
楼上太捧了，谢谢:)
强烈推荐云南摄影师 Qin YongJun ，爱他的作品，奇妙的气氛和独特的表现力。玩1X摄影网的极少数国人，500PX上很受人欢迎的中国摄影师，Fotoblur摄影杂志的会员。
http://1x.com/artist/50253
http://500px.com/Y5Y6
http://www.fotoblur.com/people/y5y6
http://amateur.lofter.com
推荐一个图虫网相册：http://fanzhe.tuchong.com/albums/
这是在内蒙拍的风景照片：http://fanzhe.tuchong.com/albums/248476/
在青海拍的风景照片：http://fanzhe.tuchong.com/albums/63756/
一组纪实摄影：http://fanzhe.tuchong.com/albums/63755/
无名插画，但很特别。
为大家推荐一个日本摄影师小仓优司的图集。
http://www.pinfun.com/angie/xiao-cang-you-si-ri-xi-she-ying-zuo-pin?t=1322207591
您好
想要在这里自荐一下
我是时尚摄影师 现居美国
附上我的网站
希望能够和大家多多交流
谢谢
一飞
http://www.flickr.com/photos/skatejpg/
在吉林生活。爱好滑板的摄影师
编辑们好，我想自荐下。
我一个在杭州的设计师，业余爱好摄影。
http://s7numb.blogbus.com/logs/85765874.html
以独特的视角，发掘生活中不同寻常的美，全部都是静物小品。
林赛·斯特林
林赛·斯特林（生于1986年9月1日）是一个美国的小提琴家，表演艺术家，作曲家。2010年她在第五季的美国达人秀表现出了才能。斯特林目前已在多个国家举办了多样化的音乐表演和比赛。她已经参加了拉斯维加斯俱乐部，还有NBA半场演出，还有许多遍及全国各大城市的表演。
这是她最火的视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzNzEyNzcy.html
你们也刊登過的90後摄影师MissBean
现在有个人网站了！更新了好多出色作品，很擅长拍少女
http://www.missbeanbean.net/
也推介多一个香港摄影师
D3sign 擅长城市风景摄影
http://www.flickr.com/photos/d3sign
感谢您的推介，D3sign之前我们曾推荐过，http://www.padmag.cn/?p=22308，:)
SailPeachie
flickr上的一个摄影师，在中国一个小城已经住了6年。
他的flickr地址 http://www.flickr.com/photos/sailpeachie/
刚刚给你们发过邮件了
张文 一个中国摄影师 擅长拍摄黑白
刚刚发过邮件了希望多多关注
lofter上一个摄影人，推荐下。http://z-2011113.lofter.com/
職業兒童插畫師，與中國多家出版社（機構）合作繪本、故事書、插畫。攝影愛好者。
JR：用艺术颠覆世界
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUxMzUzNzEy.html
http://jr-art.net/
补充一个网址
http://www.insideoutproject.net/
谢谢！如果能采纳我会兴奋地睡不着觉！
Alessandro Gottardo是一个屡获殊荣的插画家。就在最近，他的作品被选定为年度版3×3的杂志，一个致力于当代插图艺术的出版物
Alessandro Gottardo的成功不是一夜之间，他有超过十年的自由插画工作经历。最初他在鹿特丹美术学院学习，后来又在美国波士顿艺术学院学习。
http://shengsequanma.diandian.com/post/2010-10-25/3328329
http://twokin.blog.163.com/朋友博客，单身旅行摄影
我想请问怎么样可以拿到原版的图？我是一名室内设计师，给客户家里一些地方的装饰画选了网站上的图，但是分辨率太低，我的尺寸比较大。
原图怎么样可以拿到？谢谢。找不到你们的联系方式只能在这里留言了。
可以推荐自己的作品么？？
http://lamb1001.tuchong.com/2605814/
http://carinebrancowitz.com/
法国插画家Carine Brancowitz擅长用圆珠笔创作出让人印象深刻的时尚插画，极具个人特色。她用笔精准，简单几笔就勾勒出优雅的时尚男女。在用色上极为苛刻，大多数是白，红，蓝
三色，黄色也常常出现。她对用色的苛刻有个解释：“对法国国旗的一种敬畏”。
soxihuan.com 希望跟贵站交换首页链接
发现一位青岛摄影师杨文祥系列作品——《沉寂的海》非常值得推荐
http://www.liveqingdao.cn/qdpic/syr/201205/142609.html
http://qing-yin.poco.cn
个人暗潮艺术
http://kan.weibo.com/con/3484023868199476?_from=imag
居住在美国的女摄影师青约，爱好旅游，有着5年的动画和插画经历，主修平面设计
她的新浪博客地址http://blog.sina.com.cn/jia5mblue，
微博地址是：http://www.weibo.com/jia5mblue?source=blog
她的flickr地址：http://www.flickr.com/photos/jia5mblue/
当代影像，当代心像，当代镜像。
按照您提供的邮箱就可以投稿么？
21岁在校大学生 旅游杂志以及视觉杂志约片摄影师 ,网易lofter官方认证好博客，主要拍摄新疆的自然环境和城市 以及 城市建筑风光 。图虫网址：anzheng.tuchong.com,500px网址：500px.com/anzheng , lofter地址：anzheng.lofter.com
佗寂，台灣實驗藝術攝影師。其作品走向趨於隱匿性，用赤裸的靈魂進行對於生命與愛，死亡與破碎間的複雜探索和構建。
Flickr ： http://www.flickr.com/photos/21146229@N07
tumblr ： http://aegea.tumblr.com/
纽约视觉艺术学院学生，设计师，摄影师, 创业者。风格不固定，乐于尝试不同的媒介和风格。
flickr: http://www.flickr.com/photos/joetotal/
http://www.qianyongning.com
http://www.flickr.com/photos/60374469n03/
欢迎大家去观赏。
我是一名兒童插畫師，平時也會用膠片去拍一些生活中的照片。新浪博客：http://blog.sina.com.cn/linrabbit187 歡迎大家光臨 ：）
英國海歸的攝影師＂諾亞＂的網站！ 他是少數極為有想法的時尚攝影師。
这个摄影师新作被新浪推荐到女性博客的还不错的说~~~
海思摄影 思若思 腾讯名博 她拍的每组照片都会以日志的方式更新出来，每组儿童照片都会有一个故事，很有意思！推荐欧洲蜜月自拍照和儿童摄影，有感情的图片
怎么审核这么久
fanzilla的网站http://www.fanzilla.name/
你好，我是北邦艺术空间的主理人IVAY，在此推荐下80后线体艺术家北邦的作品，希望得到认同和推荐。谢谢。
北邦的简介：http://baike.baidu.com/view/5410897.htm
推荐自由摄影师，钟霄鹏作品，阳光及阴沉，zhongxiaopeng.poco.cn
法国摄影师Benoit Cezard拍了一组名为《中国2050》的照片
静谧生活，一组摄影作品
http://www.flickr.com/photos/skatejpg/sets/72157633199644971/
静谧生活，一组摄影作品
非常喜欢贵站的品味和超高摄影艺术作品的推荐质量!
不过看到过几次对拍猫摄影师的推荐,我想站长可能太忽略国内的摄影大师了!
向您推荐丁三郎的猫摄影作品(看到站长在推荐日本拍猫摄影师下面放的并不是丁三郎老师的新作品站点呢)
http://dingsanlangphotography.tap.cn/
我很喜欢摄影 .这个是我拍摄的一些照片啦！还有就是特别喜欢网站的风格看着叫人心里很舒服呀！
http://tieba.baidu.com/p/2391631216?pid=33984694091&cid=#33984694091
这是我的一设计师朋友的一个个人网站，他是国内一名时尚插画师和平面设计师，作品还蛮不错的，在这给编辑推荐下，哈
我朋友微博留意到这个网站.观看一番.质素灰常好.小弟不才献上作品一幅.志在分享.
大家好，我主修广播电视编导专业，非常爱好摄影，但是技术方面一般，后期也一般，处于热情，希望能够在此学习到更多摄影技巧~
我是图影师。
我是在大学做新闻宣传工作的一名摄影师，喜欢Padmag。因自己喜欢书法、绘画和旅游、摄影，所以创作了一些作品收于我的qq空间http://user.qzone.qq.com/6912414/infocenter,摄影作品多些，风格各样，欢迎大家指教。很高兴认识了解Padmag，并给我分享好作品的氛围和学习的平台。
http://user.qzone.qq.com/1692361169/main#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1366207721
自荐 本人爱摄影，来学习，自荐拙片 多多指教
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我的作品的网址 http://user.qzone.qq.com/6912414/infocenter?uin=6912414&ptsig=Em5OZdG5*F5uOjz4-rgUeKZYMYKEuZiqBV61K9iKqgE_
多多指教！
石家庄 洞沟村的遗址 http://user.qzone.qq.com/6912414/infocenter?uin=6912414&ptsig=Em5OZdG5*F5uOjz4-rgUeKZYMYKEuZiqBV61K9iKqgE_
石家庄的太平河的落日 http://user.qzone.qq.com/6912414/infocenter?uin=6912414&ptsig=Em5OZdG5*F5uOjz4-rgUeKZYMYKEuZiqBV61K9iKqgE_
阳原泥河湾自然保护遗址东方人类的起源地
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云的故乡 花的世界 林的海洋
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你好编辑：
按照要求，作品发送：投递邮箱：padmag@foxmail.com （为避免垃圾邮件，请将#替换成@）总是被退信，说是邮箱系统已满。只好发到此处了，谢谢。
墨香（张欣）作品：
http://user.qzone.qq.com/6912414/infocenter?uin=6912414&ptsig=cfSxR9W2oAGPrvRnZ7YbOOaAZ0JnLImdHaoYBAA*Bo4_
一组中国风的作品，【中国的窗户】 http://www.zcool.com.cn/work/ZMjk1MDY3Ng==.html
@小米
中国摇滚摄影师：蛊师的作品网站 http://www.wizardtang.com
中国摇滚摄影师：蛊师的作品网站 http://www.wizardtang.com
目前居住北京的插画师，自由职业者。
艺术没有作用就会失去创作的动力和作用
美丽的照片给人无限遐想
您好編輯，我是兒童插畫師，希望能引起貴站的關注。個人作品：http://blog.sina.com.cn/linrabbit187
http://guoguobingbing.lofter.com/ 我拍摄的主题主要是我的家庭和朋友：）
recommend myself. I’m a fan of photography.
非常喜欢这个网站，可以看到许多喜欢的内容，我特别喜欢风景摄影，自己也有一些原创片子，因为是新手不知能不能投稿？
https://www.behance.net/gallery/16634645/Blossom-type
花字
我是来自中国广东的业余摄影者，喜欢观念性强的摄影作品，在你们网站也看到许多优秀作品，得到不少启发，能够得到你们贵站的推荐，展示我的作品，万分感谢。
我是摄影师马路，目前在浙江宁波工作，喜欢摄影，这是我最新拍摄的一组黑白人像，人像的主题叫《世界太大》
清风吹乱了头发，
种子在艰难的发芽。
女孩丢失了手帕，
蜜蜂在寻找那幽暗中的鲜花。
世界太大，
让我们害怕，
世界太大，
阻止着我们前进的步伐。
泪水模糊了脸颊，
大雁早已叫唤的嘶哑。
夕阳里走来一个人啊，
可是你心中久久期盼的她。
世界太大，
往事应该放下，
世界太大，
莫要迷恋那过去的繁华。
走吧，
趁着青春年少，
去追赶那红尘中的一缕朝霞。
作品链接：http://ma-lu.lofter.com/post/212260_18709c3
http://ma-lu.lofter.com/post/212260_193ebf7 黑白人像摄影投稿《我的故事只说给黑夜听》
https://www.flickr.com/photos/juicy_tour/ 中国美术学院在读学生 影视专业 摄影爱好者 【镜头下的自己 才能看的更加清楚】 juicy tour
摄影师挖土，1987年出生于甘肃靖远，现在定居江苏金坛并着手准备开设自己的摄影工作室。曾在北京工作生活过三年，拍摄过大量摇滚现场。个人摄影作品站：http://excavation.lofter.com
很喜欢你们的网站和里面介绍的创作者。 受到滨田英明等家庭摄影师的影响，3年前买了一台胶片相机开始认真的记录生活中的每一个细节和经过的风景
http://inmybag.net/angel-luo/
@小米
这是一组纪实图片http://bbs.unpcn.com/showtopic.aspx?topicid=1045446&forumpage=1&typeid=-1&page=1
个人爱好旅游 喜欢随拍 有时会从拍到的画面中得到惊喜
自荐扬城匣子 作品已发送。个人网站 http://site.douban.com/252682/
请问投递的摄影作品如果选上被刊登了，会有稿费么？
我想要分享我的摄影作品
自荐悦笙乐衣摄影作品。
我拍摄的主题主要是我的家庭和朋友
通过邮件交了几张《地铁里的我们》、《上海印象》里的片子，这是我最近10年一直坚持拍的影集。希望能交流。子真
安静的色彩、展示着校园自我的虚无感和失落感