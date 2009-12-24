为了提升PADMAG视觉杂志的内容质量，欢迎您将所发现的精彩视觉内容投递给我们，通过PADMAG这个平台和更多的朋友分享。我们目前提供两种投递方式：

简单投递：

请直接在此文下方回复内容来源网址及简短介绍。

或者

邮件投递：

1. 投递内容可包括摄影，艺术，插画，设计，创意广告等一切与视觉相关的内容。

2. 请您在邮件中附上4-8张作品图片及简短的文字介绍（作者信息等），图片宽度请尽可能在600px以上。

3. 如非原创作品，请尽量注明您发现该作品的来源页面地址。

4. 所有投递我们会在2个工作日内决定是否刊登，并会注明投递者，同时会给投递者回复一封邮件。

5. 因人手有限，未能刊登的投递我们无法一一回复，请您谅解。

投递邮箱：padmag#foxmail.com （为避免垃圾邮件，请将#替换成@）

关于原创作品：

1. PADMAG的选择确实会受编辑个人喜好的影响，请您理解。

2. PADMAG将保留推荐优秀作品给平面杂志及其他网络媒体的权利，刊登前会再与您联系相关事宜。

3. 作者认同其他网络媒体未经您的允许，自PADMAG转载您的作品。

4. 如若投递，即表明您接受以上条款。