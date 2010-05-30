Bruno Catalano，法国雕塑家，出生于1960年，职业生涯开始于他30岁时，官方网站：http://www.brunocatalano.com/
他的这系列青铜雕塑作品名为《旅行者》，人物基本都缺失中央的一部分，上半部分通过手提的行李连接，让人感觉好像部分隐形了，点击阅读全文可见更多图片。[via]
创意, 艺术 Bruno Catalano, 奇幻, 法国, 诡异, 雕塑
有趣！
我怎么记得在哪里看过..
PADMAG的微博？
确实很有趣
就光靠手提箱部分的衔接可以支撑得住吗？总感觉会折似的….
有创意！！！不错！
行走的人总要丢掉一些东西。
为什么不完整的时候还会觉得这么美。
个人的理解，也许，这，就是寓意旅行者的艰辛吧，，，
好像听他讲 他的故事
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