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Bruno Catalano雕塑作品：旅行者

2010年5月29日 评论 发表评论

Bruno Catalano，法国雕塑家，出生于1960年，职业生涯开始于他30岁时，官方网站：http://www.brunocatalano.com/

他的这系列青铜雕塑作品名为《旅行者》，人物基本都缺失中央的一部分，上半部分通过手提的行李连接，让人感觉好像部分隐形了，点击阅读全文可见更多图片。[via]



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  1. Jasmine
     | 2010年5月30日08:57 | #1
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    有趣！

  2. mup
     | 2010年5月30日09:55 | #2
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    我怎么记得在哪里看过..
    PADMAG的微博？

  3. 微微的风
     | 2010年6月1日12:06 | #3
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    确实很有趣

  4. 微微的风
     | 2010年6月1日12:12 | #4
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    就光靠手提箱部分的衔接可以支撑得住吗？总感觉会折似的….

  5. 嬉皮士WOW
     | 2010年6月4日16:58 | #5
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    有创意！！！不错！

  6. 沙轶颜
     | 2010年11月6日01:24 | #6
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    行走的人总要丢掉一些东西。

  7. 刺猬小刺
     | 2011年1月24日11:06 | #7
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    为什么不完整的时候还会觉得这么美。

  8. keeyao
     | 2011年6月20日20:32 | #8
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    个人的理解，也许，这，就是寓意旅行者的艰辛吧，，，

  9. DC
     | 2017年11月3日19:33 | #9
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    好像听他讲 他的故事

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