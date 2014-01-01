Vikki Dougan（本名Edith Tooker），美国女模特、演员，出生于1929年，以20世纪50年代末身着大胆的露背装出席各种社交活动闻名。

年幼的Dougan便开始参加选美比赛，但并不成功，她早早的与当地一家摄影棚老板结了婚。终于在1948年，Dougan赢得了纽约的一个选美比赛，随后作为模特出现在包括骆驼牌香烟在内的一些广告上。

1953年10月26日，Dougan甚至登上了一本《Life》杂志的封面，里面还有一篇她的专访文章，讲述她如何平衡同时作为模特、演员和妈妈的身份，此时的她已离婚，文章还附上了她3岁女儿的照片。

虽然那几年Dougan还会偶尔出现在八卦杂志的专栏和广告上，还在几部电影中作为小角色出境，但美国的大多数人仍然不认识她。

事情的转机在1957年，好莱坞经纪人Milton Weiss想到通过露背裙的方式来宣传Dougan，这个想法是与当时以大胸出名的女演员们（如简·曼斯菲尔德）形成对比。

Weiss为Dougan定制了三套华丽昂贵的礼服——都是大露背装，她穿着这些衣服出席各种派对活动。八卦杂志摄影师马上捕捉到了这个亮点，她的照片频频出现在各种小报上——“Dougan有城中最美的背”，一下子她的名字全城皆知。

后来因为她的后背吸引了太多的注意力，Dougan甚至被拒绝出席一些派对，而此事也再次被媒体报道，她还获得了一系列绰号，比如Vikki “The Back” Dougan。

Life杂志摄影师Ralph Crane为她拍摄了一组照片，记录了这个让当时的美国人爱恨交织的背。

此外，因为back一词在英语中的多义，还出现了一系列关于她的双关语。当时还有首歌名字就叫《Vikki Dougan》，其中一句歌词是：

Turn your back on me（亦可译成“回到我身边”）。

1957年，Dougan登上了Playboy杂志，文章的标题就叫做《The Back》。

1958年，Dougan试图改变公众对自己的印象，接下去一段时间，她偶会出现在杂志封面，也又出演了电影中的几个小角色，但她的明星之路没有太多进展。接下来她结婚、又离婚，试图自己做生意。

1964年1月，Cavalier杂志以《The Back is Back》为题刊出Dougan的12幅裸照，Dougan随后以侵权为由将该杂志告上法庭，她声称这组照片是为Playboy所拍摄的，但拍完后并没有发表。

Dougan的照片被广泛传播，甚至还曾对英国的艺术界产生影响。著名英国艺术家Richard Hamilton回忆道，第一次看到她的照片是在建筑设计师Alison and Peter Smithson的家中，他们用它装饰了一整面墙。后来Hamilton也将她照片的一部分用于自己的作品之中。

($he，Richard Hamilton作品，1958-61)

1974年后，Dougan逐渐从媒体消失。有传闻说，影片《谁陷害了兔子罗杰》中的卡通形象杰西卡兔（Jessica Rabbit）借鉴了Dougan。

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