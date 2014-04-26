Frances Glessner Lee（1878-1962），出生于芝加哥，被称为“法医学之母”。20世纪40-50年代，基于真实的犯罪现场，她制作了众多凶案模型，将容易损毁和随时间推移消失的细节完整保留下来，为后续分析和破案提供协助。

“在这个通常是男性主导的领域，她使用传统女性的技艺——缝合、针织和做娃娃屋，协助侦破最残忍血腥的凶杀案。”

Lee非常注重模型的细节，尸体模型会精确标明在犯罪现场的位置及腐烂程度，墙壁则有飞溅起的血迹，甚至还会包含长度仅有3毫米的烟蒂。每个模型需花费3000-4500美元。

Lee的父亲是一家农业设备公司的老板，家境优渥，哥哥成年后就读于哈佛，但在那个时代，她一直没有机会获得更高层次的教育。年轻的Lee与一名律师结了婚，但最后以离婚告终。

Lee一直对法医病理学有浓厚兴趣，但家人对此万般反对。1930年代，当她第一次正式迈向法医职业生涯时，已是52岁，那时哥哥去世，由她继承了家中的财富，以遗产作为基础，她开始追寻自己一生的兴趣——凶案。

虽然家人从未支持过她的奇怪兴趣，但家庭基因还是给她后来的职业生涯打下了一些基础。Lee的父亲是一位狂热的家具收藏家，曾写过一本家具相关的书，而祖宅则由当时的著名设计师设计，现在已被改造成一座博物馆。

另一方面，Lee从小就喜欢福尔摩斯，情节曲折的故事教会了她不可忽视犯罪现场的细节。此外，在哈佛学习的哥哥主修药学，尤其对死亡调查感兴趣，这也潜移默化中影响了Lee的选择。

1943年，Lee被任命为新罕布什尔州警察总长；1940-50年间，她一直举办每半年一期的凶杀案研讨会，邀请侦探、检察官和其他调查员参加，配合精心制作的模型，培训和教授法医鉴证学的相关知识。

“卡在屋顶边缘的一个微型子弹，或是死在浴缸中女性腿上的伤痕，精确的细节鼓励调查人员对每个角落进行深入调查，清除无辜，准确定罪，找到真相。”

她还资助了包括哈佛大学法医学系在内的多个相关机构，Lee的努力促使美国形成完善现代的法医学体系。

如今Lee的一些模型被精心修复和展出，部分仍在用于相关领域教学。

工作中的Lee，约1940年代早期

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