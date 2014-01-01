(绿背金鸠 Emerald Dove)

Leila Jeffreys，女摄影师，1972年出生于巴布亚新几内亚，母亲是印度人，父亲则是一位岛民，除了野生动物众多的出生地，她还曾住在克什米尔战争中的一艘船屋，以及一个被水牛、猫鼬和猴子包围的印度村庄，现在她工作和居住在悉尼，官方网站：www.leilajeffreys.com

布景简洁的肖像摄影呈现了鸟类优雅、绚丽色彩的羽毛，从中可以一窥这些鸟类的不同个性，一只是庄重严肃的样貌，另一只则似乎在展示狡黠的微笑。

Superb Fruit Dove 壮丽果鸠

New Guinea Ground Dove 新几内亚鸽

Long-Billed Corella 长嘴凤头鹦鹉

当Jeffreys还是孩子的时候，父亲教会了她如何救治和帮助受伤的鸟类，并将它们放归自然，这段经历让她对野生动物有了深刻的了解和情感体验，如今她拍摄鸟类时似乎能捕捉到它们个性的精髓。

Splendid fairywren 辉蓝细尾鹩莺

Southern Boobook 南部岛栗鹰鴞

Barking Owl 猫头鹰

棕榈凤头鹦鹉 Palm Cockatoo

Penguin Magpie（它是在装死）

“小时候，我就接触到了很多动物，我将它们视作与我相同的生物，与它们建立了深切的关系。

我想通过这些影像提醒大家，这些小小的生物和我们共享这个星球，它们像我们一样每天为食物和生计奔波，养育自己的子女，捍卫自己的领土，玩耍和歌唱，让它们拥有一个野外的家园是我们的责任。”

Lesser Sooty Owl 小乌鸮

Black Kite 黑鸢

Leila Jeffreys

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