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一个梦想成为西瓜小贩的摄影师：Petr Lovigin

2017年10月9日 评论 发表评论

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Petr Lovigin，俄罗斯摄影师，1981年出生于雅罗斯拉夫尔，官方网站：www.petrlovigin.com

Lovigin童年的梦想是成为一个“卖西瓜的小贩”，在学校一直学的却是建筑，并曾在大学作为建筑学老师，2006年开始从事摄影，2008年“彻底失业”成为摄影师。

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印度，2010年

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印度，2010年

“北野武是我最喜爱的导演，我自己做了100个他的面具，然后前往我小时候曾经就读过的学校，他们给了我15分钟，我把面具发给孩子们，他们戴上然后拍摄。面具的大小大约是一个成年人的尺寸，但戴在孩子们的身体上就觉得很怪异。”

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2006年起，Lovigin一直在持续这个项目的创意，陆续制作了更多著名人物的照片，包括爱因斯坦、李小龙等等。此外，他还进行了其他几个艺术摄影项目的尝试，大多风格古怪而超现实。

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李小龙

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辛普森

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爱因斯坦

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天使爱美丽

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梵高

闲暇时的Lovigin也喜欢四处旅行，他曾前往非洲、拉美、古巴、亚洲的一些国家也包括了中国。

Lovigin的旅行摄影色彩浓烈，偏好暖色调和胶片质感，画面充满浪漫的童话叙事，漫长的旅途，呈现的是一个类似法国导演让-皮埃尔·热内的影片《天使爱美丽》中的世界。

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中国

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鞋匠，格鲁吉亚，2011年

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亚美尼亚，2012年

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午睡前爷爷给孙女讲了个故事，格鲁吉亚，2010年

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格鲁吉亚，2011年

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亚美尼亚，2012年

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2014年

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2014年

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浴室中的自拍像，格鲁吉亚，2010年

2012年，Lovigin推出了一本旅行摄影集《Planet Lovigin》，更完整的展现他眼中的这个世界。

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印度，2010年

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印度，2010年

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印度，2010年

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俄罗斯，2009年

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俄罗斯，2015年

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古巴

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古巴

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