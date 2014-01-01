“即使是在职业生涯刚开始的最艰难时期，我一直坚信这只是时间、耐心和毅力的问题。”

Marie-Laure Cruschi，法国儿童插画师及设计师，2007年她在巴黎成立了自己的工作室CRUSCHIFORM，如今她的客户包括众多时尚杂志、出版社及一些商业奢饰品牌，官方网站：www.cruschiform.com

“突然有一天运气来了，或是行星运行到了某个特别轨道，或者我这些年播下的种子终于发芽了，我不知道……但大家开始认可我的风格和作品，先是法国国内，再是国际范围内的认可。”

为ParisWorldwide杂志所创作，主题为绿色城市

西班牙语版本的《彼得·潘》封面插画

小说Robin des Graffs的封面插画

为KIBLIND杂志所创作，主题是荒野

《Cabins》是Cruschi记忆中最难忘的项目，这是一本以图文并茂的形式整理全球著名度假别墅项目的书。Cruschi的工作室与出版社紧密合作，在5个月中创作了60多幅插画及设计作品，这是工作室迄今为止接手的工作量最大的一个项目，后来甚至为这个项目举办了一个小型展览。

“我一直希望可以把我对手工艺、艺术，特别是建筑方面的兴趣投入到插画之中，这本书提供了一个绝佳的机会。”

当被问起最值得分享的经验时，Cruschi说，“就像我之前说的，耐心。我学会了去欢迎大家的质疑，这将在整个作品创作过程中起到积极的作用，但我同时试着不被质疑压垮。”

一篇讲述茶叶种植的文章插画

梭罗的名著《瓦尔登湖》封面插画

Focus杂志封面插画

当问到生活上的梦想是什么，Cruschi说，“等我的孩子长到七八岁，我想买一辆旅行车，开始一场漫长的家庭旅行，每天画画和素描。目的地不重要，旅行本身能改变我们与世界的关系，我其实一直对游牧民族的生活方式着迷。”

Marie-Laure Cruschi

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