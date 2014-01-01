（via Davidurbon）

“世界上的某个地方有个跟你长得一样的人——这个说法没准是真的，经常去逛逛博物馆或画廊吧，也许你早就出现在历史上的某幅画作中了。”

全球各地都有人在博物馆藏品中发现跟自己长得很像的“双胞胎”，有时两者的相似程度简直不可思议，就好像这些人就是艺术品中的模特本人。这些博物馆分身（Museum doppelgängers）理论上可能是任何时期的艺术品，但目前网络上广泛流传的例子，相像的大多来自文艺复兴时期的画作。

（via ArdhaChandrasana）

魁北克的文化博物馆（Musée de la civilisation）正试图将这个有趣现象再往前追溯，他们策划了一个有趣的计划，叫做“我2000岁的双胞胎”（My 2000-Year-Old Double），通过网络征集并配合面部识别系统，他们将匹配60件古老的艺术作品，包括古罗马时代和古埃及雕像，结果将在2018年展出，官方网站：monsosie.mcq.org/en

网站Mymodernmet整理了目前网络上广泛流传的部分博物馆分身照片，以下这张你可能见过。

（via @1999n12y27）

via WreckedTangled

via Ross W. Duffin

via pepesilvia-

via datman510

via @_Melbourneer_

via Davidurbon

via @artinstitutechi

via Davidurbon

让·雷诺在1993年影片《时空急转弯》（Les visiteurs）中曾有类似的桥段

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