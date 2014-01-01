1950年，纽约

Louis Faurer（1916-2001），美国摄影师，擅长时尚及街头摄影。他是一位低调的艺术家，在其创作最旺盛的时期从未收获广泛的社会认可，但他的作品近些年在摄影界业内颇受赞誉，英国《卫报》称他为“美国街头的影像诗人”。

1937年，Faurer拥有了第一台相机，赢得一个小型摄影比赛的奖项激励他走上摄影之路。1948年，在前辈Lillian Bassman的帮助下，Faurer在杂志上刊登了首组时尚摄影作品，之后他的杂志客户包括《Vogue》、《芭莎》、《名利场》等。他曾说供职于《Life》杂志需要四处旅行而他并不喜欢，并最终辞去了这份工作。

可惜的是，Faurer的大部分时尚摄影作品已丢失无从寻找。

Louis Faurer的部分时尚摄影作品

以时尚摄影为生的同时，20世纪40-60年代Faurer一直在以饱满的热情从事街头摄影，记录纽约和费城街头景象，“捕捉城市生活中不安定的人们”。

街头拍摄时，Faurer热衷尝试不同的技巧——模糊、双重曝光、慢速拍摄、微光拍摄等。 20世纪60年代后期，他还尝试使用手持摄影机在纽约街头拍摄16mm影片，将他的影像风格延伸到电影媒介中。

1937年，费城

1947年，纽约麦迪逊大街

1947年，纽约

1948年，纽约火车站

1948年，纽约第五大道

1949年，纽约洛克菲勒中心

“纽约城永远让我惊喜，到处都有新奇的事物。”

1949年，纽约

1950年，纽约

1960年

1952年

1970年，纽约

1972年，加拿大

1969-1974年，他大多工作和生活在国外，主要是巴黎。70年代中期，他再次回到纽约，“我被这里发生的巨变震惊了，我再次以最初的热情重新开始拍摄纽约”。

1984年，Louis在追赶公交车时被车撞倒，深受重伤，从此不再拍摄。

1947年，纽约，自拍像

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