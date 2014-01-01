警告：以下内容可能引起不适，请读者自酌。

“姑姑去世前说，如果在另一个世界仍可写信，她就不会遗憾离开。

我的相机就像一架天线，在接收逝去的物体和生命所发出的信号，它们充斥在我们周围的空气中，正是这些急切、疯狂的低语让我不断拍摄。”

瀧澤明子（Akiko Takizawa），日本女摄影师，1971年出生于福冈，曾在英国学习和工作20余年，其作品大多是黑白画面，融合了神秘、隐喻和恐惧的元素，官方网站：www.akikotakizawa.com

Wedding up in Heaven系列，2011

2012年的系列作品Osorezan中，瀧澤明子探寻了日本文化中关于生死并无明确分界的概念，拍摄于日本北部青森县的恐山。恐山是日本三大灵山之一，民间传说人死后灵魂将上升到山顶，全国各地的人们因此来到此地，通过灵媒与死去的亲友对话。

由于火山活动造成的气孔源源不断冒出蒸汽，整座恐山长年被笼罩在烟雾中，在等待与灵媒的会面时，人们会互相交流自己的故事。

Osorezan系列，2011

Goshogawara系列，2011

Headland，2007

瀧澤明子的作品包括很多主题：家庭、失去、死亡及来世。影像大多拍摄于日本，并强烈呈现日本传统文化中的符号。

她的照片大多使用古老的珂罗版技术（Collotype）制成，将厚磨砂玻璃作为基版，涂感光液进行显影，这项技术已有超过150年历史。

母亲，Where We Belong系列，2004-2006

父亲，Where We Belong系列，2004-2006

“在日本这样一个快速发展的现代社会，高科技和孤独感同在，通过去这样的地点拍摄这些人们，我希望更多了解我们生活的这个世界，以及我们所属何方。”

Najima系列，2004-2005

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