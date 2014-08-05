“设计时，我会不断审视画面的视觉呈现是否与我在阅读这本书时的感受一致。”

Peter Mendelsund，美国设计师，现年46岁，长居纽约，已设计超过600本图书的封面，书的种类包罗万象，从经典名著《罪与罚》到《龙纹身的女孩》，甚至包括几期《纽约客》封面，官方网站：covers.petermendelsund.com

这位专业封面设计师同时也是一名狂热的阅读者，“我从醒来的一刻到入睡前，一直都在读”。Mendelsund毕业于音乐学院，在转行做设计前是一位钢琴演奏师，而如今他被认为是最优秀的图书设计师之一。

众多经典名著再版时，出版社邀请Mendelsund进行封面设计，如卡夫卡，托尔斯泰的作品等。但与一些当代作家的合作却往往并不顺利，他们对字体、颜色或者画面有着自己的理解和挑剔，“最终的结果就是一团糟”，Mendelsund常说的一句话是，

“死去的作者得到最好的设计。”

开始一本书封面设计时，Mendelsund会先记下阅读过程中的关键词句，然后在纸上用一个短语或粗略的草图快速完成多个方案，从中选择最佳的一个完成数码草稿，并印制一个模拟封面，把它包裹在书上。

这本书将被放在书架上几天，这期间Mendelsund如果偶然看到这本书时就已被吸引，则证明找到了正确的方向。如果封面淹没在书架中，则重新考虑设计方向。

通常这个过程会重复几十次，如创作《龙纹身的女孩》封面时，总共有近70次尝试，最终这本书销量超过1000万册，他的设计变得无处不在。

Mendelsund设计的《龙纹身的女孩》封面

该系列的后两本作品延续了Mendelsund的设计风格

“大多数设计师会寻找一个中心画面来描绘一本书，但Mendelsund在设计时更多是在寻找一个概念点。”

一本主题是9-11事件的书

部分作品的书脊

Peter Mendelsund







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