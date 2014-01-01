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60年代纽约的人情市井 | Hiram Maristany

2017年8月31日 评论 发表评论

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在屋顶上放风筝，1964年

Hiram Maristany，美国摄影师，出生于1945年，官方网站：www.borikenphoto.com

1959年，Hiram Maristany在一名社工的鼓励下第一次拿起相机，他的镜头记录了纽约哈勒姆区一个名为El Barrio的波多黎各社区，这里充满了贫穷和暴力，但又有人情市井的日常生活，Maristany出生在这里，也是现在他仍在居住的地方。

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20世纪60年代，出生在纽约的波多黎各人后裔在古巴革命、民权运动的氛围中，也成立了自己的组织发出声音，传递他们对于世界的独特见解，展出艺术作品，保留传统习俗，从而让自己的身份得到美国社会更广泛的认同。

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1965年

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111街的年轻人们，1966年

“因为贫穷，公共游泳池不允许我们进入，于是我们打开消防栓度过炎热的夏日。我很以这幅作品自豪，它传递了这个社区的很多特质，我希望你从画面中不要联想到贫穷。”

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1963年

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街道上玩耍的孩子们，1965年

“人们相互关心帮助，有很多温暖、美丽的事情发生，却没有被外面的人所了解，大众媒体总是以最负面的方式报道这个社区。”

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服装募捐上开心的小女孩，1971年

“在这个社区，你不会拿着玫瑰招摇过市，那样人们会觉得你是个花花公子，会被人嘲笑。我觉得他手里的花是给女朋友的，但他会说是给母亲买的。”

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1971年

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1964年

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在巷子里烤猪，1971年

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1961年

“这些照片已拍摄超过50年，画面中的很多人仍生活在我身边，我不会离开他们。我的作品已在博物馆中展出，但在他们眼里，我一直就是那个成天拿着相机的男孩。”

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Hiram Maristany

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