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以貌取书，英国图书封面设计学院奖

2017年8月28日 评论 发表评论

tigers-heart

Levente Szabó / 2015儿童类入围

英国图书封面设计学院奖是由The Academy of British Cover Design （ABCD，英国图书封面设计学院）举办的年度奖项，旨在表彰英国范围内的设计师或出版商的优秀封面设计，电子书设计也可参赛，官方网站：www.abcoverd.co.uk

比赛包含儿童、青少年、幻想、虚构文学、经典、女性小说、系列作品等10大类，评委由企鹅出版集团艺术总监等组成，每个类别每年选出6个入围作品及一个获奖作品（非小说类除外，该类别会有12个作品入围）。

Acceptance-front

Kai and Sunny / 2015幻想类入围

Land

Levente Szabó / 2015幻想类入围

first-forever-watch

Raid71 / 2015幻想类入围

If-you-find-me

Sinem Erkas / 2015青少年类入围

TheBookOfStrangeNewThings

Rafi Romaya / 2015虚构文学类入围

miniaturist

Katie Tooke / 2015虚构文学类入围

Amnesia

Alex Kirby / 2015虚构文学类入围

BlackEyedBlonde_DHB

Jonathan Pelham / 2015惊悚类获奖

The-Girl-with-a-Clock-for-a-Heart

Mark Swan / 2015惊悚类入围

give_me_everything_you_have

Julia Connolly / 2015非小说类入围

Clothes-Clothes-Clothes-Music-Music-Music-Boys-Boys-Boys

Luke Bird / 2015非小说类入围

Cape-Fear

Craig Frasier / 2015经典类入围

The_Trees___Dave_Mann

Dave Mann / 2017幻想类入围

Raptor___Jo_Walker

Jo Walker / 2017非小说类入围

The_Story_of_Sex___Matthew_Young_i_Laetitia_Coryn_

Matthew Young & Laetitia Coryn / 2017非小说类入围

The_Birds___Jamie_Keenan

Jamie Keenan / 2017经典类获奖（鸟组成了Birds）

Some_Rain_Must_Fall___d_Rafi_Romaya_i_Yehrin_Tong

Rafi Romaya & Yehrin Tong / 2017经典类入围

Katie_Scott_and_Winsome_d'Abreu

Katie Scott / 2017儿童类入围

The_Vanishing_Futurist___La_Boca

La Boca / 2017女性小说类入围

Tampa

Jon Gray / 2014虚构文学类获奖

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