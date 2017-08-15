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人与野兽，马戏团里的故事 | Mary Ellen Mark

2017年8月24日 评论 发表评论

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（驯兽师Ram和他的大象Shyama，1990年，印度）

“年幼的女孩穿上成人的装束，浓烈的妆容和夸张癫狂的小丑。人和动物之间有某种共通之处。”

Mary Ellen Mark（1940-2015），美国女摄影师，以纪实摄影著称，一生共出版18部作品集，作品曾在世界范围内展出，并刊登在如《Life》、《滚石》等众多杂志，官方网站：www.maryellenmark.com

这组作品名为《Man and Beast: Photographs from Mexico and India》，包括约90张图片，取景于墨西哥和印度，拍摄对象主要是马戏表演者和动物训练师。

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还是孩子的小丑演员和他的鸟，2010年，墨西哥

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1989年，印度

从20世纪60年代，Mary便已前往印度和墨西哥拍摄，而她第一次观看印度马戏团的表演是在1968年。1989年~1990年间她共拍摄了18个在印度巡回演出的马戏团，1997年她前往墨西哥拍摄了相同题材。

“马戏团是一种全球普适的戏剧形式，它包含了很多东西——美，讽刺，诗意和悲剧色彩。”

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小丑，2005年，墨西哥

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乌代普尔的土邦主和他的狗，1996年，印度

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杂技演员，2005年，墨西哥

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杂技演员，1997年，墨西哥

“印度和墨西哥这两个国家都有一种浸透我感官的力量，也许源自那里的人们和当地的文化，其中有一种近乎疯狂的超现实特质，在那里生活你从不会感到沉闷。”

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杂技演员和两个装扮成孔雀的小伙伴，1989年，印度

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Gloria及黑猩猩Raja，1989年，印度

Dog on a donkey's back, Great Royal Circus, Goa, India 1996

1989年，印度

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1998年，墨西哥

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双胞胎兄弟Tulsi及Basant，1989年，印度

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Mary Ellen Mark，1989年，印度

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Mary Ellen Mark

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