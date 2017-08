(驯兽师Ram和他的大象Shyama,1990年,印度)

“年幼的女孩穿上成人的装束,浓烈的妆容和夸张癫狂的小丑。人和动物之间有某种共通之处。”

Mary Ellen Mark(1940-2015),美国女摄影师,以纪实摄影著称,一生共出版18部作品集,作品曾在世界范围内展出,并刊登在如《Life》、《滚石》等众多杂志,官方网站:www.maryellenmark.com

这组作品名为《Man and Beast: Photographs from Mexico and India》,包括约90张图片,取景于墨西哥和印度,拍摄对象主要是马戏表演者和动物训练师。

还是孩子的小丑演员和他的鸟,2010年,墨西哥

1989年,印度

从20世纪60年代,Mary便已前往印度和墨西哥拍摄,而她第一次观看印度马戏团的表演是在1968年。1989年~1990年间她共拍摄了18个在印度巡回演出的马戏团,1997年她前往墨西哥拍摄了相同题材。

“马戏团是一种全球普适的戏剧形式,它包含了很多东西——美,讽刺,诗意和悲剧色彩。”

小丑,2005年,墨西哥

乌代普尔的土邦主和他的狗,1996年,印度

杂技演员,2005年,墨西哥

杂技演员,1997年,墨西哥

“印度和墨西哥这两个国家都有一种浸透我感官的力量,也许源自那里的人们和当地的文化,其中有一种近乎疯狂的超现实特质,在那里生活你从不会感到沉闷。”

杂技演员和两个装扮成孔雀的小伙伴,1989年,印度

Gloria及黑猩猩Raja,1989年,印度

1989年,印度

1998年,墨西哥

双胞胎兄弟Tulsi及Basant,1989年,印度

Mary Ellen Mark,1989年,印度

Mary Ellen Mark

—–

摄影