（遗产，2015年）

Jungho Lee，韩国插画师，毕业于伦敦金斯顿大学，现居首尔，曾荣获国际插画师协会（AOI）颁发的2016年世界插画大奖，“不仅因为他出色的技艺，更因为他出众的想象力”，官方网站：www.leejungho.com

（秋天，2016年）

该系列作品是受一家名为Sang Publishing的出版社委托而创作，主题是关于书的插画，风格受到比利时超现实主义画家René Magritte的影响，并最终集结成书《Promenade》出版。

“温暖柔和的色调和细腻的笔触，营造出一幅幅梦幻、美丽而静谧的风景，带你重新发现阅读的魅力。”

启程，2016年

方舟，2015年

永恒，2015年

进入静谧，2016年

吸引，2015年

休息日清晨，2015年

淹没，2015年

创作时，Lee习惯将手绘与数码技术结合，他会在一张纸上绘制简略的草图，再在另一张纸上绘制细节，然后逐层扫描进行后期合成与处理。

着迷，2016年

歌者，2015年

邀请，2015年

宇宙，2015年

“近些年我一直专注书为主题的作品。书籍是人类最古老而熟悉的一种媒体，通过如此简单的介质，它却能带领读者穿越时间和空间，有人说书是连接现实和非现实之间的一扇门。”

Jungho Lee

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