（Kimberly Conrad Hefner，1988年 / 2017年）

相同的设计和排版，相同的着装及动作，时光却已过去30年。

Playboy Playmate（花花公子女郎）是Playboy杂志的封面模特，当期杂志会包含她的裸照、海报及相关介绍。杂志社鼓励已当选的模特推荐身边好友，也接受自荐。选中的月度女郎会获得25000美元酬金，而年度女郎会获得10万美元及汽车等奖励。

2017年7月，Playboy杂志邀请7位曾在20世纪八九十年代登上该杂志封面的花花公子女郎，重新拍摄30年前的经典封面，并回忆当年拍摄前后的故事。

（Charlotte Kemp，1983年 / 2017年）

Charlotte Kemp，1983年月度女郎：

那时候我的室友Jill De Vries就是一位花花公子女郎，她老是跟我说你应该上封面，我总是不停的说不不不！结果有一天我们喝多了，就去了花花公子在芝加哥的办公室。我从来没做过这样的事，当时我还是处女，实在太疯狂了……

（Cathy St. George，1981年 / 2017年）

Cathy St. George，1981年月度女郎：

那时候我已经结婚，在公司工作，我来洛杉矶时没想成为模特，从小到大我都没想过这事！那年我27岁，比较成熟但仍疯得起来。我不记得80年代的大部分事了，如果你曾经历过，你也就不会记得了。

（Monique St. Pierre，1979年 / 2017年）

Monique St. Pierre，1979年度女郎：

拍摄前我只是一名小模特，杂志出街后给我带来了巨大的名声。如今我在运营一个帮助染上酒瘾和毒瘾的妇女的机构，我以我做的事感到自豪。我见证了奇迹。

（Lisa Matthews，1991年 / 2017年）

Lisa Matthews，1991年度女郎：

我记得当时旅行，会有人跑过来问我，说你叫Lisa对吗？我在杂志上见过你。我说，哦是吗？哪一本？如果你都过来跟我打招呼了，你应该也够胆说出杂志的名字。最有趣的是，我记得其中一次这样的事发生在梵蒂冈附近。

（Candace Collins，1979年 / 2017年）

Candace Collins，1979年月度女郎：

我曾8次登上花花公子封面（6次美国版，2次国际版），而第一次的记忆已经很模糊了。摄影师和助手们私下和我都是朋友，我随时可以去摄影棚拍摄样片，他们都非常专业，对模特是否穿着衣服完全无感。如今这些照片非常珍贵，我非常幸运能有这样一段经历。

（Renee Tenison，1990年 / 2017年）

Renee Tenison是首位非洲裔年度花花公子女郎，她回忆道，

当我为花花公子拍摄封面时有很多争议，因为我是非洲裔，一些声音说女人被物化了。但我说，如果你有权支持堕胎，我也有权决定自己去做什么。如今你回头看，多数大牌模特都是裸体出镜的，我觉得这是艺术，虽然不是每个人都这样认为。

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