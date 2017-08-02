Josh Hara（Yoyoha）是一位美国插画师，以画在咖啡杯上的有趣插画闻名，作品站点：www.instagram.com/yoyoha

2014年3月，Hara开始在Instagram上发布他的咖啡杯插画作品，并立下完成100款插画咖啡杯的目标。在多家网络媒体的报道下，Hara很快出名了，第一周他的粉丝就从8000涨到了4万，而如今已超过了100万。

（幽默是Hara作品的重要基因）

所有介绍Josh Hara的文章都说他咖啡上瘾，在一次采访中他回答，

“看你怎么定义上瘾了，我确实每天要喝几杯咖啡来让我的大脑保持最佳状态。但如果有一天我失业了，我会变卖家产去喝咖啡吗？……嗯很有可能。”

（咖啡杯本身是作品中最常用的梗）

“当初的目标是画100个杯子，但在超过300个之后，我就没再计数了。如今我会同时尝试画一些正常的“平面”漫画作品，但我仍然没放弃咖啡杯这个介质。”

（Josh Hara的几幅“平面”漫画作品）

“我最喜欢的是星巴克的杯子，它光滑而且大面积是白色。但我和星巴克本身没有任何合作关系，我跟他们负责社交媒体的人员有过一两次沟通，但仅此而已。我觉得他们应该喜欢我干的事，未来也许有可能与星巴克有正式合作。”

“从年轻的时候，我的风格就一直变，我一直觉得没法一遍又一遍画相同的人物。

创作的过程通常比较随性，但大多数情况下我会先在笔记本或随手找到的废纸上画个草图，这有助于我对整体画面有个雏形。”

如果你试过在杯子上画画，你会发现这其实挺难的，这方面Hara提供了他的丰富经验，“记住画的时候去旋转杯子，新手常犯的错误是去转动手而不是杯子本身”。

如今，Hara还推出了众多印有他作品的旅行杯，美国插画周边商城Society6有售，每款24美元。

在问到画过的那些杯子都是如何处理时，Hara说，

“很可悲，这些杯子都被堆在我地下室的箱子里。我希望他们不会像《玩具总动员》的故事一样活过来，坐在那郁闷我什么时候会再关注到他们。”

—–

欢迎关注我们的微信公众号，请搜索添加「PADMAG」







创意, 艺术