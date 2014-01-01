(全场大奖 / Sebastiano Tomada，街头的孩子们，远处是被ISIS所炸毁的油井滚滚浓烟）

The iPhone Photography Awards（iPhone摄影大赛，IPPAWARDS）到今年已举办了第10届，今年的大赛收到来自140个国家数千幅参赛作品，最终大赛评选出2017年度摄影师及动物、建筑、抽象、自然、人物等10多个不同类别的获奖作品。

年度摄影师第3名 / Kuanglong Zhang

印度乌代浦尔的宫殿中所拍到的一名工作人员

“我认识的美国”类第3名 / Maria K. Pianu

纽约科尼岛

IPPAWARDS是全球第一个也是迄今举办时间最长的同类赛事，第一届比赛开始于2007年——初代iPhone发布的年份，官方网站：www.ippawards.com

建筑类第1名 / Paddy Chao

印度的月亮井（Chand Baori）由13层3500级台阶组成，深度超过30米

花类第1名 / Sidney Po

宿雾郊区的这片“花田”已成为最新的一个旅游景点，尤其是夜晚这些“玫瑰”被白色LED灯点亮时

其他类第1名 / Darren Boyd

中国农历新年期间，拍摄于伦敦唐人街

新闻类第1名 / Samuel Nacar

2016年10月24日，位于法国北部、欧洲最大的难民营“丛林”被驱散。26日营地着火，成千上万的难民不得不离开

日落类第1名 / Kuanglong Zhang

阿姆利则的夕阳和金色寺庙交相辉印

旅行类第1名 / Jen Pollack Bianco

拍摄于挪威洛弗东群岛的一座桥上，该地接近北极，画面中的红色小屋是传统渔村

树木类第1名 / Magali Chesnel

瑞士靠近日内瓦的一个小镇，零下10~18度的气温，风速超过100公里的强风吹起湖中的水汽遇到树木瞬间结冰，营造了这样的奇观

人物类第1名 / Dina Alfasi

我每天都乘公共交通上班，路上两个小时会跟不同的陌生人在一起，我会观察、猜测他们想去哪里，他们的故事是什么

年度摄影师第2名 / Yeow-Kwang Yeo

传统戏剧是中华传统文化的一部分，但不幸的是，新一代的新加坡年轻人不再对此感兴趣，我在后台发现了这位休息中的演员，他在等待上场

“我认识的美国”类第2名 / Davis Bell

Antelope岛上的野牛

抽象类第1名 / Christopher Armstrong

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