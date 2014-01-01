Roza Vulf，立陶宛女摄影师，出生于维尔纽斯，现居罗马，官方网站：www.rozavulf.com

童年时Vulf梦想成为一名摄影记者，成长过程中她接受了系统的文学及艺术教育，并拥有一台当时俄罗斯制造最好的Zenit MT-1相机，一度在浴室中还设有暗房，年轻时的她曾在立陶宛当地一家报纸实习，但摄影记者的经历最终没有持续下去。

接下去的岁月，她专注于家庭和孩子，直到几年前，孩子送给她一台单反，Vulf于是重拾摄影，并将爱好逐渐转变为一种生活方式。

对于如何看待彩色和黑白摄影，Vulf说，

我们看到的真实世界并不是黑白的，色彩是表达的一种自然而直接的方式。不过我也确实拍摄黑白照片，黑白对我来说像是一个想象中的世界。适时的在两者之间转换让风景、人和街道更美好，我会选择最合适的介质来记录当时所看到的景象。

“拍摄时我会尽量不被发现，以避免让拍摄对象紧张，我常会以很低的角度取景，这会让你更易被人忽视。我的一个经验是，某些情况下你越接近拍摄对象，你反而会不被注意。

特殊情况下，一个微笑即可消解他们发现自己被拍摄后的任何紧张气氛。”

“在欧洲街头拍摄时，我会避免拍摄无家可归者或乞丐，同时也会尽可能不拍摄街头艺术家和鸽子。

对我来说，一张好照片的定义是观众可以通过它体会到那一刻的情绪或故事。”

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