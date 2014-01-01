“航拍与街头摄影的结合，展现了底特律这座极度分化城市的多面性，一方面年轻人和财富的大量涌入，另一方面本地居民仍挣扎于贫困和破产的边缘。”

Brian Day，美国摄影师，出生和成长于底特律，官方网站：www.brianday.org，这组作品名为《Planet Detroit》。

底特律位于美国中部，是一座传统工业城市，汽车是这座城市的支柱产业，通用汽车的总部便设在此地，曾被称为“汽车之城”。但从上世纪八十年代开始，美国汽车工业走向衰落，工作机会流失造成失业率上升，犯罪率升高，大批居民迁出此地，大量房屋废弃，一度被称为“鬼城”。

2013年底特律正式宣告破产，它也是美国历史上规模最大的破产城市。

近些年，因政策转变及地价低廉，众多商业地产商进军此地进行改造，底特律开始出现复兴的迹象，一些年轻的新移民也开始迁入淘金。

“在这里历史的进程比任何地方都快。十年间这座城市已重新成为全国最新兴、充满活力的城市之一——而这很多人都还不知道。对我来说，出生和成长于此就充满了魅力。”

“我深爱这座城市，我试图通过作品来呈现新老底特律人的自豪与乐观。

作为一名摄影师，我从未对自己的家乡感到无聊，拐角处上周还在的东西也许现在就已经不在，一切都在迅速变化，这座城市还有很多空白页在等待书写。”

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