（古根海姆博物馆，美国纽约，拍摄于1955年）

2017年是美国建筑设计师Frank Lloyd Wright诞辰150周年，其激进的现代建筑设计正在纽约现代艺术博物馆进行展出，让我们通过美国建筑摄影师Ezra Stoller的镜头认识这位建筑大师的几件经典作品。

在Stoller漫长的职业生涯中，曾与众多著名建筑设计师合作，他与Frank Lloyd Wright的合作开始于1945年，曾拍摄Wright所设计的古根海姆博物馆、流水别墅、马林县公民中心等众多作品。

（古根海姆博物馆，美国纽约，拍摄于1959年）

古根海姆博物馆是Wright后期的重要作品，在建成初期颇具争议，现今该设计已被奉为经典。主体建筑的外观以环状弧线逐渐向上扩展加宽，与当时曼哈顿地区方方正正的建筑形成强烈对比。

内部则是缓缓升高的螺旋走廊，从底部直达顶部，展出的艺术品在走廊一侧依次排列。顶部的玻璃天窗使中庭大厅获得了充足的采光，但画作展示区域却显得非常阴暗，需要用大量人工照明补充。

（古根海姆博物馆，美国纽约，拍摄于1959年）

通过对拍摄点位和光线条件的精巧选择，Ezra Stoller的摄影作品以二维介质精确传达了三维建筑的种种特质——线条、色彩、形状及肌理。

马林县市政中心的照片从建筑的中庭取景，以低角度向外拍摄，窥见远处连绵起伏的山丘，让人感受到建筑与环境的关系。

（马林县市政中心，美国加州，拍摄于1963年）

位于匹兹堡郊区的流水别墅被称为“Wright最美的杰作”，建造于山间的一条溪水之上，以与完美利用了所在地的环境著称。整座建筑由方正简洁的三层平台错落层叠而成，溪水从建筑下方倾泻而出。

流水别墅是20世纪被拍摄最多的私人住宅，每年有超过13万游客访问此地。

（流水别墅，美国宾夕法尼亚州，拍摄于1971年）

（流水别墅，美国宾夕法尼亚州，拍摄于1963年）

庄臣公司总部是Wright的另一件经典作品，开阔的办公区域设计有众多下细上粗的立柱，这种形状的设计在当时不符合建筑规范，为确保安全，他们预先制作了一根立柱进行强度测试，通过后才获准施工。

同为室内设计师的Wright还为庄臣公司设计了家具，最初他设计的办公椅只有三条腿，据说是为了鼓励更好的坐姿——因为任何时候你都需要双脚着地才能坐稳。庄臣公司的老板Herbert Johnson为了说服Wright，让他自己坐到椅子上，Wright从椅子上摔下来后才更改了设计。

（庄臣公司总部，美国威斯康辛，拍摄于1951年）

（庄臣公司总部，美国威斯康辛，拍摄于1950年）

（美国亚利桑那州，拍摄于1951年）

（Hoffman汽车展厅，美国纽约，拍摄于1955年）

（图中坐者为建筑师Frank Lloyd Wright，拍摄于1951年）

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摄影, 设计