Sutirtha Chatterjee，纪实摄影师，出生于1991年，现长居印度加尔各答。这组仍在拍摄中的作品名为《The Sixth Sense》（第六感），记录了加尔各答一所盲人学校的日常。

该项目缘起于Chatterjee在一家报纸工作时接触到的相关故事和数据，他意识到失明问题在印度社会的种种复杂性，另一个被严重忽视的部分是盲人的教育，据统计，印度仅有不到5%的盲人有接受教育的机会。

经过不懈努力，一家创立于1941年的盲人学校——The Lighthouse For The Blind（盲人的灯塔）同意了他的拍摄计划。

课间休息的学生们

一名叫做Reema的孩子为拍摄摆了个姿势，她同时也是白化病患者

Reema最喜欢的鞋，她喜欢红色，在某种失明的早期，患者可以辨认颜色

等待父母接放学的孩子们，家住城外的学生可以住在设施完备的宿舍

目前，印度是全世界盲人数量最多的国家，每年大约会新增3万名盲人。白内障是印度人失明的主要原因，每年约有300万印度人患上白内障——其中半数可以治愈，但当缺乏医疗条件时，大多数人就会逐渐失明。

同时，由于宗教信仰的关系，眼角膜的捐献在印度也非常罕见，一些人认为此生捐献了器官会造成来世的残疾。

一名叫做Brihaspati Mahato的学生

音乐课

孩子们通过盲文书学习

女孩们在课间聊天

对于摄影师Chatterjee本人而言，“失明”这个词并不陌生，他自己在10岁的时候被诊断为失明症，并开始出现一些视觉障碍。

“当多种颜色混合时，我会难以分辨，即便如此，我却一直觉得我能和别的孩子做同样的事。但在印度农村，失明的孩子常会被歧视，甚至被剥夺受教育的机会。”

一名孩子下课后走出教室，适应光线的变化

盲人学校会为学生提供午餐

学生们正在为每年一次的演出排练

盲人学校的孩子们对拍摄既怀疑又好奇，他们很想知道这些照片究竟是什么样子，有些孩子请求摄影师将照片寄回他们所居住的村庄，或者描述他们自己在照片中的样子。

“这个项目并非试图“揭示”什么，而只是希望观众可以体会到这些孩子的某些情感，了解到捐赠角膜的意义。”

一名学生在等她的伙伴一起上课

储藏室，她也是以前的一名学生

做完晨祷，一名孩子从男生宿舍走下楼梯







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