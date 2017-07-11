（意大利佛罗伦萨圣母百花大教堂）

“你能在很多图书、杂志甚至博物馆中找到他的作品，他是过去20年间全球最顶尖的信息图（infographic）设计师之一。”

Fernando Baptista，西班牙设计师，出生于1965年，擅长信息图的设计及制作，其作品荣获超过125个不同奖项，现供职于美国《国家地理杂志》。

（意大利罗马图拉真圆柱）

（西班牙巴塞罗那圣家堂）

Baptista毕业于西班牙巴斯克大学美术系，年轻时他曾做过很多不同的工作——教绘画和设计、为舞台剧画布景、画肖像修补壁画等。

1993年Baptista供职于报纸《El Correo》，从那里他开始接触和了解信息图的概念。2007年，美国《国家地理杂志》邀请他前往华盛顿任职，这里是“信息图的天堂”。

（企鹅）

三十年前的一天，Baptista的妈妈打开冰箱时几乎被吓死，食物中藏着一个毛茸茸的恐怖面具，“那是星战里尤达大师的面具，我把它放在冰箱里防止粘土变干。面具上的毛发来自我的祖母，我剪下来贴上去，使它更真实。”

“我一直都热爱漫画、喜欢自己动手做各种小玩意，从星战模型到恐龙、超级英雄或者日本漫画中的武士。我曾想成为漫画家或者为科幻电影制作模型，现在，制作信息图实现了我的所有梦想。”

而《国家地理杂志》正是提供了让Baptista兼顾工作和兴趣的空间，在制作部分信息图时他会制作一些模型，以深入研究主题，寻求展现信息的最佳角度。

（穹顶）

（哥贝克力石阵）

（复活节岛）

（蓝鳍金枪鱼的迁徙）

（秘鲁的皇家墓穴）

Baptista的下一个目标是学习3D打印，使用新技术来制作定格动画，拓展信息图设计的可能。

（Fernando Baptista）

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