（圣彼得堡一家名为Zov Ilyitcha的餐馆，混杂着苏维埃元素和软性色情，2003年）

“他擅长记录未加粉饰的世界，直接却细腻。25年的工作经历让他有捕捉稍纵即逝瞬间，同时兼顾构图的独特能力。”

Sergey Maximishin，俄罗斯摄影师、记者，出生于1964年，曾两次获得荷赛奖，作品被刊登在《新闻周刊》、《华盛顿邮报》、《华尔街时报》等，官方网站：http://maximishin.com

（阿富汗，2001年）

（圣彼得堡，2004年）

（勘察加的温泉，2006年）

（海鲜市场上被抛在空中的鱼，勘察加，2006年）

（一群业余演员在圣彼得堡一所心理康复中心演出的间隙喝茶休息，七人中有六人患有唐氏综合征，画面构图让人联想《最后的晚餐》，此作品获得2004年荷赛奖）

（圣彼得堡，2003年）

（哈萨克斯坦，2004年）

（私人游艇上的莫斯科富豪和夫人，2004年）

1985年至1987年间，Maximishin曾在苏联军队前往古巴担任随军摄影师。1991年他入学列宁格勒礼宾学院学习物理系，在实验室工作一段时间后，选择去圣彼得堡新闻学院学习，毕业后开始了专业摄影师生涯。

（圣彼得堡地区的一家养牛场，2004年）

（卖金鱼的人，伊拉克，2002年）

（印度尼西亚，2012年）

（寺庙中的守卫，伊朗，2006年）

（乡间教堂，亚美尼亚，2007年）

（一家探戈俱乐部的门口，2015年）

（一家皮草工厂外被剥皮的动物尸体，列宁格勒附近，2002年）

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