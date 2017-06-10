（家书，展览海报，2004年）

“他的作品风格独特而另类，易于识别，充满超现实的想象，极富视觉冲击力和感染力。”

Leszek Zebrowski，波兰插画师，出生于1950年，专注于绘画风格的海报设计，包括电影、话剧、歌剧、展览海报等，画面中他倾向于使用大面积的单色，作品荣获超过30个国际奖项，并已在波兰及全球70多个展览展出。

（Piesn Nad Piesniami，歌剧海报，2009年）

（Marcel Landowski歌剧海报，1999年）

（Czernina，2008年）

（睡美人，歌剧海报，2009年）

Zebrowski毕业于西兹琴艺术学院和格但斯克艺术学院，学习平面设计。他同时也是一位优秀的策展人，推动了很多波兰境内的展览及演出活动。

（Losiewisko，2007年）

（电影节海报，2002年）

（Bram Stoker作品改编的舞台剧海报，2008年）

（电影节海报，2006年）

（展览海报，2007年）

（致敬斯坦利库布里克的影片《大开眼戒》，2007年）

（致敬斯坦利库布里克的影片《闪灵》，2007年）

（Miasteczko G. 舞台剧海报，2008年）

（Proces，舞台剧海报，2007年）

目前，Zebrowski已创作了超过360张海报，在创作时他会综合使用传统绘画和电脑技术，他称自己是波兰绘画的“最后一位浪漫主义者”。

他的更多作品：polishposter.com/manufacturer/leszek-zebrowski

（《鸟人》，电影海报，1998年）

（展览海报，2004年）

（Namaszczeni，电影海报，2005年）

（活动海报，2002年）

（展览海报，2005年）

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