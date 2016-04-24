Eiko Ojala，爱沙尼亚插画师、设计师，现年34岁，客户包括《纽约时报》、《商业周刊》等，官方网站：http://ploom.tv

Ojala擅长在保持简洁风格的前提下探寻光影间的关系，其作品大量使用纸艺效果。创作时需要扫描或拍摄部分真实纸张以捕捉光影及纹理效果，但最终效果均通过数码方式完成，这种创作方式节省了大量时间，近些年日渐流行，被称为Digital Papercut Illustration。

（I found my silence / 个人项目）

（客户 / 汇丰银行，主题是人民币）

纸艺有悠久的历史，最早可追溯到公元4世纪，在过去几年中，纸艺一直是广告业喜爱的风格。数码技术的运用突破了传统纸艺静态呈现的限制，通过精细的动画制作，Ojala探索了纸艺风格插画的新可能。

（客户 / 纽约时报 Sunday Review）

（客户 / 纽约时报）

（客户 / Hither & Yon，位于澳大利亚南部的一个小型酒庄，每年会邀请不同的设计师设计他们的瓶贴）

（客户 / Tanz）

（客户 / 纽约Affina酒店）

（客户 / 纽约时报，主题是枪支问题）

（Naked / 个人项目）

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创意, 艺术