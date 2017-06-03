和菓子（わがし）即日式糕点，明治时期为了与西洋糕点的洋菓子区分而得名，被认为是日本最古老的加工食品，多用作茶点。主要原料包括糖、大米、糯米、小麦等，根据不同口味添加不同的特殊食材，如水果、芝麻等。

根据含有水份的多少，和菓子大致可以分为生菓子、半生菓子和干菓子三大类，进一步可划分为约16个类别。与日本很多产品相同，和菓子制作时从造型到原料常融入四季的概念。

(来自1955年创立的东京喜田家)

日本有多家百年历史的老铺与众多新兴的品牌，传承了传统的工艺同时融入现代审美和创意，创作出众多精美犹如艺术品的和菓子。

菊廼舎是一家创立于1890年的老铺，位于东京银座。将大约30种小小的不同造型、颜色和口味的菓子装入圆形的罐中是他们的特色。

www.ginza-kikunoya.co.jp

(来自菊廼舎)

(2016年季节限定秋色缶，来自菊廼舎)

HIGASHIYA是一家较为年轻的店铺，创立于2003年，位于东京目黑川附近。

www.higashiya.com

(花苞，来自HIGASHIYA，与时装品牌mina perhonen合作推出)

甜食使人快乐，位于京都的UCHU将乐趣融入和菓子的设计中，他们的经典产品Drawing借鉴了类似七巧板的创意，简单的造型能变换出无穷的样式，“一边吃一边玩”。

www.uchu-wagashi.jp

（Drawing，来自UCHU）

（来自UCHU）

亀屋良長是一家京都的百年老铺，创立于1803年。

www.kameya-yoshinaga.com

（雪こんこ，来自亀屋良長）

创作和菓子 手毬位于镰仓，创立于2003年，他们从日本传统的手毬（Temari balls，一种传统女孩子喜欢的玩具，大多使用和服边角料和丝线缠绕而成）中获得灵感。

www.temari.info

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