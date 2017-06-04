1942年9月，摄影师Marjory Collins造访了著名的《纽约时报》总部，她用镜头记录下了当时一份报纸出版的完整过程：稿件分类、编辑、改写、排版和印刷，所有一切都在出版时间点的紧压下杂乱而高效的运作。[via]

首先，编辑们需要处理来自美国和世界各地记者发回的报道。

工作中的编辑们

收发员在整理时报记者从美国各地及海外发回来的消息

来自美联社的一封急电

实习生们正在油印通过电报发来的报道，并分发到编辑室的各位编辑

油印出的稿件

稿件必须快速分发以赶上紧迫的时间点，油印室的地面一片杂乱

编辑室中负责处理海外消息的编辑们

负责处理美国境内消息的编辑们

阿根廷、瑞士和墨西哥记者

戏剧评论家Brooks Atkinson正在写一篇新剧的评论

资料室中一本被翻烂的词典和新的词典

51岁的时任资料室主任Tommy Bracken

无线电收发室中的操作员

纽约时报的新闻每天会以摩斯电码的形式往外发送两次

一名无线电收发员正在记录瑞士记者发来的报道

美术编辑正在查阅资料以绘制一份欧洲战区的地图

图片部门正在处理来自全球各地记者所拍摄的照片

暗房工作人员在图片被转制成印刷用的锌版前仔细检查

头顶的传送装置将已编辑完成的稿件送到排版室

完成排版的版面将被逐页检查，然后发去制版

黑板上记录着当天出版的版数，每版完成后记录下时间

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1942年没有数码印刷，内容部分在紧张编辑的同时，制作人员需要将所有文章制作成铅字版面。

铸排机操作员正在录入文章，按下键盘，对应字母的字模会沿着轨道落入到架子上并排列整齐，然后整行一次性被铸造成铅字条

放置铅字条的格子上张贴着注意事项

制作完成的“一块块”铅字文章

使用这些铅字文章的“模块”组成整幅版面

虽然有铸排机的帮助，但部分版面仍需手工完成，画面中的这位已经干这行15年了

架子上贴着报纸的印刷时间

通常报纸的头版都是在截止时间的最后才制作完成

确认无误的铅字版面需要用锤子钉实

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在各部门大量员工的紧密配合下，报纸终于来到印刷车间，开始准备批量印刷。

工人将一个大型纸卷安装到印刷机上，这个纸卷重1608磅，可以印1300份报纸

空白的纸张穿过印刷机

这台机器用于将编辑完成的平面铅字版面，转制成滚筒状以方便印刷

工人们在制作完成的滚筒铸版写上版号，以方便识别

制作完成的滚筒状版面

滚筒铸版被安装上印刷机

开始印刷前再作最后的检查

终于开印了！

第一批报纸从机器中出来，工人在检查印刷质量

成千上万份的《纽约时报》

报纸被扎成捆以方便分发

工人用推车运送报纸

成堆的报纸被装上货车

编辑和工作人员终于可以稍作休息了

1942年9月10日星期四出版的这份《纽约时报》主要报道欧洲和太平洋地区的战役。

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