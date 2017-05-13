“我是一个视觉动物，看电影的时候我常会暂停，仔细观察画面去感受其中的情绪。”

Nicky Hamilton，英国摄影师，出生于1982年，曾任广告公司M&C Saatchi艺术总监。其摄影作品极具电影画面感，通过精心设定的布景创造一个充满细节、耐人寻味的故事，官方网站：www.nickyhamilton.com。

这组作品名为《The Lonely Man》，整个系列前期准备和拍摄时间耗时3个月。

“这组作品与我童年时的经历有关。

在我很年幼时，父亲是一名建筑商，那时候生活平静而安稳，假期里家里充满了欢声笑语。但在80年代中期，父亲在一次事件中失去了自己生意并宣布破产，贷款使他背上了沉重的压力，他开始从事犯罪并染上毒瘾，有一天他打电话给我，希望我阻止他自杀。”

“我更倾向于成为一名用相机作为画笔的画家，去创造画面而非发现和记录。”

创作时Hamilton首先会有一个雏形想法，绘制场景草图，并使用电脑进行3D模拟，确定光线和色调，选择演员、确定服饰、搭建布景，然后才进行拍摄，最终还会进行精细而耗时的后期处理。

Hamilton在他的Instagram上披露了一副画面的完整制作过程。

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