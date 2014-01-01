（演员John Boles，1944年）

纽约人一直以来都很爱狗，1940年代也不例外。当时的百老汇演员、电影明星、歌手和作家们即便再忙，也会抽出时间陪伴一下四条腿的小伙伴们。1944年，《Life》杂志摄影师Nina Leen记录下一系列纽约名人和他们的宠物狗在街头的肖像。

（演员Joan Caulfield，1944年）

（歌唱家Heldentenor Lauritz Melchoir及妻子，1944年）

（喜剧演员Jimmy Durante，1944年）

（遛狗的小男孩，1944年）

Neen自己对狗一直钟情，自己养着一条名为Lucky的狗。这条狗最初在德克萨斯的街头流浪，被摄影师Leonard McCombe发现并带回了纽约的《Life》杂志总部，在那里Neen第一次见到了Lucky并一见钟情。之后，在她的事业和生活中Lucky一直陪伴左右，这条狗甚至在一本影集中露脸还出演了一部电影。

“我喜欢狗和纽约，这是我生命中最有乐趣的两样事物。”

（指挥家Andre Kostelanetz，1944年）

（歌唱家Thalia Sabaneeva，1944年）

（艺术家安迪沃霍尔，1944年）

（指挥家Artur Rodzinski，1944年）

（演员Ruth Gordon Clad，1944年）

（作家Fannie Hurst，1944年）

（演员Joan Roberts，1944年）

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