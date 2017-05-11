（萨尔瓦多·达利，Salvador Dalí）

『艺术家们和宠物间的联系一直绵延到古代，现在发现的古埃及、希腊和罗马的文物中便已发现众多专门为了纪念宠物而创作的艺术品——尤其是猫咪。』

在Alison Nastasi的新书《Artists and Their Cats》（艺术家和他们的猫）中，她收集整理了超过50位伟大的艺术家与他们所宠爱的猫咪，在工作室中所留下的珍贵瞬间，包括达利、安迪沃霍尔、佛里达等。

（乔治亚·艾琪芙，Georgia O’Keeffe，1887-1986，美国画家）

（亨利·马蒂斯，Henri Matisse，法国画家，野兽派创始人）

（Edward Gorey，美国插画师）

Nastasi自己从事艺术行业，同时是两只猫的主人，她认为猫科动物和艺术家在精神层面有很多互通之处。

『像很多艺术家一样，猫咪擅长制造一种神秘而微妙的氛围。艺术创作时最好的陪伴是猫，它安静孤僻，能帮助自己平缓的呼吸，疏散任何寂寞感。』

（阿涅斯·瓦尔达，Agnes Varda，著名导演）

（亚瑟·拉克姆，Arthur Rackham，英国著名插画艺术家）

（克劳德·卡恩，Claude Cahun，法国女摄影师）

（Florence Henri，美国摄影师、艺术家）

Nastasi说，翻看这些照片就像是在看老的家庭相册，触动她最多的是猫与人之间简单而和谐的情感，著名女导演阿涅斯·瓦尔达深爱猫咪，甚至在爱猫Zgougou去世后为它建了个纪念碑；安迪沃霍尔一生养了超过25只猫。

“艺术家和猫之间关系的核心是『相互尊重』。”

（Philip Burne Jones，1861–1926，英国画家）

（Wanda Gág，1893–1946，美国画家）

（John Cage，1919-1992，美国作曲家）

（Ai Weiwei，中国艺术家）

（Herbert Tobias，1924-1982，德国摄影师）

（安迪沃霍尔）

（毕加索）

（林璎，Maya Lin，美籍华裔建筑师）

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