“在西方，1960年代是一个政治和社会剧烈变革的时期，战后的保守主义在这10年中让位于激进的自由主义，人们开始向往乌托邦式肆意的爱情、崇尚世界和平，Habicht的作品捕捉到了60时代的精神内核。”

Frank Habicht，德国摄影师，1938年出生于汉堡，官方网站：http://www.frankhabicht.net

早年的Habicht曾供职于多家媒体，因此得以拍摄包括米克·贾格尔和滚石乐队在内的众多流行偶像。身处变革时期的60年代，他也用镜头记录下那个时期伦敦街头的种种景象，将普通人和明星们的照片放在一起，集结成影集《Young London: Permissive Paradise》出版。

(1969年)

(Rolling Stone演唱会，1969年)

(1967年)

“战后婴儿潮出生的孩子当时大多20多岁，比基尼在这个时期发明，姑娘们开始热衷穿超短裙，甲壳虫和滚石乐队的热潮席卷了音乐圈，人们热衷公民运动，肯尼迪和马丁·路德·金被刺杀，人类首次登上月球……”

(1968年)

(倡导和平，1968年)

(1967年)

(1966年)

(1965年)

(1966年)

（1967年）

（1970年）

（60年代的Habicht）

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