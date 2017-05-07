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肆意的伦敦60年代 | Frank Habicht

2017年5月1日 评论 发表评论

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“在西方，1960年代是一个政治和社会剧烈变革的时期，战后的保守主义在这10年中让位于激进的自由主义，人们开始向往乌托邦式肆意的爱情、崇尚世界和平，Habicht的作品捕捉到了60时代的精神内核。”

Frank Habicht，德国摄影师，1938年出生于汉堡，官方网站：http://www.frankhabicht.net

早年的Habicht曾供职于多家媒体，因此得以拍摄包括米克·贾格尔和滚石乐队在内的众多流行偶像。身处变革时期的60年代，他也用镜头记录下那个时期伦敦街头的种种景象，将普通人和明星们的照片放在一起，集结成影集《Young London: Permissive Paradise》出版。

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(1969年)

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(Rolling Stone演唱会，1969年)

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(1967年)

“战后婴儿潮出生的孩子当时大多20多岁，比基尼在这个时期发明，姑娘们开始热衷穿超短裙，甲壳虫和滚石乐队的热潮席卷了音乐圈，人们热衷公民运动，肯尼迪和马丁·路德·金被刺杀，人类首次登上月球……”

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(1968年)

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(倡导和平，1968年)

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(1967年)

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(1966年)

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(1965年)

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(1966年)

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（1967年）

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（1970年）

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（60年代的Habicht）

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  1. 乔伊博伊
     | 2017年5月7日19:49 | #1
    回复 | 引用

    图9的地铁照片是马格南摄影师Sergio Larrain拍的，您放错照片啦！

  2. Asplund
     | 2017年6月6日14:44 | #2
    回复 | 引用

    @乔伊博伊
    腻害

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