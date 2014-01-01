（I’ll Be Seeing You）

很长一段时期内，这款经典夹克被认为是美国飞行员的象征。

A-2型皮夹克（The Type A-2 Leather Flight Jacket）是一款美国军用飞行夹克，最初用于装备二战期间的美国空军，飞行员们常会使用布艺拼贴或绘画的方式在背部装饰不同的图案。

（A-2飞行夹克的老广告）

根据制造商不同，不同款式的A-2夹克在样式上略有不同，但总体而言有几个主要特征：设有两个没有保温层的口袋（手插在衣兜里被认为不适合军事时期的快速反应），衬衫式的立领，针织有弹性和袖口及腰部。同时A-2夹克也是最早使用拉链设计的早期服装之一，拉链一般由钢或黄铜制成。

（汤姆大叔的小屋）

A-2夹克对当时的飞行员而言是一个珍贵的物品，拥有非同寻常的荣誉感。他们经常会在夹克上精心装饰代表不同飞行中队的标记和军衔，画上座机的样子、卡通人物或性感美女。

轰炸机飞行员经常在其夹克上装饰小炸弹的图案，以表示执行任务的次数。随着被编入不同的军事单位，飞行员们还会经常调整这些装饰的内容及位置，大多数流传下来的A-2夹克都有无数的针脚和缝补痕迹。

美国国家档案馆（National Archives，www.archives.gov）整理了美国空军401轰炸机中队A-2夹克的部分珍贵照片。

搔首弄姿的美女永远最受欢迎

天使与恶魔

卡通也是常见的装饰图案

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