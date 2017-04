(Unforgiven / 不原谅)

“精巧的布景呈现犹如舞台剧一般的景象,用一帧画面呈现深藏背后的故事,描绘性和欲望、伤感和怀旧的情绪。”

Gillian Hyland,爱尔兰女摄影师,出生于1982年,曾担任时装设计师及场景设计师,涉及出版、电视及电影等多个行业。在视觉工业长达14年的工作经历让Hyland可以把控作品拍摄中的每一处细节,她现长居伦敦。

她的官方网站:http://www.loeildelaphotographie.com,以下来自系列作品《Words in Sight》。

(Secrets / 秘密)

(Desire / 欲望)

(No Goodbye / 没有再见)

(Too Much Too Soon / 太多太快)

(Look Away / 送行)

(Hole in My Heart / 我心中的洞)

“画面里的每个人眼中都有一个故事,这是我想通过拍摄真正表达的东西。”

(Delusion / 妄想)

(Copycat Dollies / 模仿者,玩偶)

(Awakening / 醒来)

2016年,Hyland推出了自己的全新系列作品《Windows Into Havana》(哈瓦那之窗),同样延续用影像讲故事的风格,但将场景设定在古巴首都哈瓦那,画面色彩更为明亮丰富、人物的情绪表现也更为成熟内敛。

(Daydreams / 白日梦)

(Stolen Promises / 偷去的承诺)

拍摄过程比较漫长,一幅画面往往需要长达三个星期的准备。Hyland在哈瓦那街头四处寻找合适的拍摄地点和人物,她倾向于寻找“眼神中自带故事”的人。

“古巴是一座让人回味的城市,似乎回到了20世纪50年代。那里的一切都拥有非凡的美,我的眼睛一直被周围的景物和人所吸引。”

(Letting Go / 放手)

(Silence / 安静)

(Small Beginnings / 小开始)

—–

欢迎关注我们的微信公众号,请搜索添加「PADMAG」







摄影