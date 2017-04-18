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画面中的言语 | Gillian Hyland摄影作品

2017年4月17日 评论 发表评论

Unforgiven

（Unforgiven / 不原谅）

“精巧的布景呈现犹如舞台剧一般的景象，用一帧画面呈现深藏背后的故事，描绘性和欲望、伤感和怀旧的情绪。”

Gillian Hyland，爱尔兰女摄影师，出生于1982年，曾担任时装设计师及场景设计师，涉及出版、电视及电影等多个行业。在视觉工业长达14年的工作经历让Hyland可以把控作品拍摄中的每一处细节，她现长居伦敦。

她的官方网站：http://www.loeildelaphotographie.com，以下来自系列作品《Words in Sight》。

Desire_2_wed

（Secrets / 秘密）

Desire

（Desire / 欲望）

No_Goodbye

（No Goodbye / 没有再见）

Too_Much_Too_Soon

（Too Much Too Soon / 太多太快）

Look_Away

（Look Away / 送行）

Hole_In_My_Heart

（Hole in My Heart / 我心中的洞）

画面里的每个人眼中都有一个故事，这是我想通过拍摄真正表达的东西。”

Delusion

（Delusion / 妄想）

Copycat_Dollies

（Copycat Dollies / 模仿者，玩偶）

Awakening

（Awakening / 醒来）

2016年，Hyland推出了自己的全新系列作品《Windows Into Havana》（哈瓦那之窗），同样延续用影像讲故事的风格，但将场景设定在古巴首都哈瓦那，画面色彩更为明亮丰富、人物的情绪表现也更为成熟内敛。

Sony_kitchenGillian_Hyland_5Gillian_Hyland_2Secret_wishes

（Daydreams / 白日梦）

Stolen_Promises

（Stolen Promises / 偷去的承诺）

拍摄过程比较漫长，一幅画面往往需要长达三个星期的准备。Hyland在哈瓦那街头四处寻找合适的拍摄地点和人物，她倾向于寻找“眼神中自带故事”的人。

“古巴是一座让人回味的城市，似乎回到了20世纪50年代。那里的一切都拥有非凡的美，我的眼睛一直被周围的景物和人所吸引。”

Sony_Conceptual_Image_54jpg

（Letting Go / 放手）

Web_Silence

（Silence / 安静）

Sony_Portrait_Image_9

（Small Beginnings / 小开始）

Gillian_Hyland_6Gillian_Hyland_15Gillian_Hyland_13

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  1. DA
     | 2017年4月18日15:50 | #1
    回复 | 引用

    好棒的色调，

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