（Unforgiven / 不原谅）

“精巧的布景呈现犹如舞台剧一般的景象，用一帧画面呈现深藏背后的故事，描绘性和欲望、伤感和怀旧的情绪。”

Gillian Hyland，爱尔兰女摄影师，出生于1982年，曾担任时装设计师及场景设计师，涉及出版、电视及电影等多个行业。在视觉工业长达14年的工作经历让Hyland可以把控作品拍摄中的每一处细节，她现长居伦敦。

她的官方网站：http://www.loeildelaphotographie.com，以下来自系列作品《Words in Sight》。

（Secrets / 秘密）

（Desire / 欲望）

（No Goodbye / 没有再见）

（Too Much Too Soon / 太多太快）

（Look Away / 送行）

（Hole in My Heart / 我心中的洞）

“画面里的每个人眼中都有一个故事，这是我想通过拍摄真正表达的东西。”

（Delusion / 妄想）

（Copycat Dollies / 模仿者，玩偶）

（Awakening / 醒来）

2016年，Hyland推出了自己的全新系列作品《Windows Into Havana》（哈瓦那之窗），同样延续用影像讲故事的风格，但将场景设定在古巴首都哈瓦那，画面色彩更为明亮丰富、人物的情绪表现也更为成熟内敛。

（Daydreams / 白日梦）

（Stolen Promises / 偷去的承诺）

拍摄过程比较漫长，一幅画面往往需要长达三个星期的准备。Hyland在哈瓦那街头四处寻找合适的拍摄地点和人物，她倾向于寻找“眼神中自带故事”的人。

“古巴是一座让人回味的城市，似乎回到了20世纪50年代。那里的一切都拥有非凡的美，我的眼睛一直被周围的景物和人所吸引。”

（Letting Go / 放手）

（Silence / 安静）

（Small Beginnings / 小开始）

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