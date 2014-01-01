它是人类历史上第一种被公开发售、广泛传播的动画装置，巧妙的利用了人眼的视觉暂留，用连续的静止图像创造了运动画面的错觉，被认为是早期电影的雏型。

费纳奇镜（Phenakistoscope，也译作诡盘）的结构大致是在一个手柄上垂直安装有圆形画片，画片上绘制有一系列稍有不同的图案，人们面对镜子转动画片，通过画片中留出的狭缝观看镜中的图像。

1832年，比利时人Joseph Plateau和奥地利人Simon von Stampfer几乎同时发明了这种装置，迈克尔·法拉第（Michael Faraday）的相关研究也在该装置的发明中起了非常重要的作用。

在这项发明问世之后，法国市场上最早开始销售这种光学玩具，英国随后跟进。欧洲的众多厂商开始进行广泛的商业制造和销售，并最终传播到美国等地。

(德国，约1835年)

(美国，约1860年)

如今，全球有很多人在收藏古老的费纳奇镜，其中德国的Richard Balzer是此类藏品数量众多的收藏家之一，并通过现代技术将各种有趣的画片制作成GIF动画，在网络上进行分享，http://dickbalzer.tumblr.com（可能需要代理）。

同时Balzer也收集其他种类的古老玩具，官方网站：http://www.dickbalzer.com。

现居美国明尼苏达的女插画师Anna Taberko受这种古老玩具的启发，以蝴蝶、鲜花等为元素创作了一系列现代风格的费纳奇镜动画，以下是部分作品。

Anna Taberko的更多类似作品可见：http://annataberko.tumblr.com（可能需要代理）。

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