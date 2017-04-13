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60年代的赫尔辛基 | Ismo Holtto摄影作品

2017年4月13日 评论 发表评论

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（1964年）

“黎明时分，列车在轨道上缓慢运行，人们从家中离开前往工厂、港口和建筑工地。香料工厂的烟囱中冒出烟雾，咖啡豆的香味飘浮在空气中。赫尔辛基迎来了新的一天，这是20世纪60年代的芬兰。”

Ismo Holtto，芬兰摄影师，出生于1940年，以1960年代关于吉普赛及芬兰人的肖像摄影作品著称，被认为是史上最优秀的芬兰摄影师之一。

22岁时，Holtto开始持续拍摄生活在城市和乡村中的芬兰人肖像，当最终完成这组系列作品时已31岁，这段期间他还是一位金匠。

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（1966年）

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（1967年）

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（1969年）

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1970年代早期Holtto开设了自己的工作室，成为全职摄影师，并执着于此事业约30年。作为一名摄影师，他拥有敏锐的洞察力和幽默感，其作品平静、朴实无华却充满生命力，记录下如今已消失的那个年代的生活点滴。

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（年轻的擦鞋匠在火车站为人提供服务，这个行业现在已成为历史，1965年）

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（小镇的日常，卖刷子的商人，1968年）

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职业生涯的后期Ismo Holtto一直活跃于商业摄影领域，直至2000年退休。

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Ismo Holtto



摄影 , , , , ,

  1. sz
     | 2017年4月13日23:04 | #1
    回复 | 引用

    Awesome!

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