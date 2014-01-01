Neenad Joseph Arul，印度摄影师，出生于孟买，曾是一位专业电脑工程师，官方网站：https://neenadarul.wordpress.com。

一直想成为街头摄影师的Arul对接近陌生人感到害羞，在练习拍摄的初期，他将镜头对准了身边四处可见的流浪狗们。

“我总觉得在街头拍摄陌生人有点不礼貌，一直好奇那些街头摄影师是如何在未经允许的情况下拍摄完全陌生的人而不被揍，这很需要勇气。拍影子、自拍、风景或动物都是常见的摄影练习，印度街上有很多流浪狗和其他动物。狗与人不同，它们从不发表意见，也不介意自己上镜，将镜头对准它时也不会突然跑开。”

印度街头的众多流浪狗中，只有极少数会幸运的得到人们或公益组织的照顾，大多数狗需要自己度过炎热的夏季和寒冷的冬天。

Arul在拍摄时常会遇见一些熟面孔，分辨它们不仅通过花色和形态，街头生活在身上留下的不同伤口也是各自的明显标志。

(孟买一家康复中心中的流浪狗)

尽管生活艰难，流浪狗们自己会寻找快乐。Arul在街头拍摄过程中，经常有好奇的流浪狗跟着他，期待他能跟它们一起玩，有的狗甚至会跟他走上一小时。

某个炎热的下午，Arul遇到了一条睡着的流浪狗，拍摄时他的影子映在了它的身上。Arul起身离开，狗也醒了，他往前走，狗跟着他，他停下来，狗就趴在他的影子里。于是他在一个地方待了20分钟，为它提供一段时间的阴凉。

“人们在受伤害时会变得愤怒，但狗总会原谅。人们觉得自己的生活无聊，而狗却总会找到理由摇摇尾巴，即便在最艰难的日子里。”

因为需要经常外出旅行拍摄，Arul自己并没有养狗，但街头的流浪狗们就是他的陪伴，“无论在印度的哪条街，我都能看到它们熟悉的身影”。

如今印度社会越来越关注街头的流浪动物们，Arul也跟当地一些动物保护组织合作，希望通过自己的作品让更多人关注到这些生活在街头的动物。

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