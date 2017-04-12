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电光幻影 | Tony Burns摄影作品

2017年4月3日 评论 发表评论

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Tony Burns，英国摄影师，现居澳大利亚布里斯班，作品曾刊登在《电信报》、《国家地理杂志》等刊物，官方网站：http://shootingtheworld.com

这组作品名为《Electric Dreams》，主要拍摄于东京的新宿地区。自从2011年首次游历日本后，Burns就迷上了这个东方国度，多次返回此地拍摄。

“东京像是一座来自未来的城市。”

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“夜晚的新宿（Shinjuku）笼罩在各色霓虹灯的照耀下，眼花缭乱的招牌，迷人而美丽，又略微怪异。耳边充斥着电子音效和女孩犹如孩童般的嗓音，这里与你通常见到的严谨、勤恳礼貌的日本不同，空气中充满了享乐、刺激、孤独和无穷的可能性。

这是好似漫画一般的幻影世界，这里出售梦想。

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“拍摄时我绝对是个局外人，我试图同时表现这座城市的美丽和奇异之处，并以2011年我第一次来到这里时怀有的敬畏感来审视它。”

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“摄影是我探索不同国家和文化的一种方式，通过影像来记录他们的故事，了解不同的生活方式。”

以下是Tony Burns其他一些个人作品。

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  1. DA
     | 2017年4月12日09:03 | #1
    回复 | 引用

    摄影师们拍抽烟的镜头都好帅

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