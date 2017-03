(70岁的Abu Omar坐在他被摧毁的卧室中,抽着烟斗,听老式唱机上播放的音乐。摄影师 / Joseph Eid)

六年来叙利亚几乎一直弥漫在战火之中,约有490万叙利亚人逃向邻国的难民营,另有600万人在叙利亚境内流离失所。

虽然近期叙利亚政府军在战斗中逐渐取得优势,但包括ISIS在内的势力仍控制着广大的农村及东部一些小城市。加之各种国外力量的干预,叙利亚复杂和危险的局势在短期内仍无法平息。

美国《大西洋月刊》(The Atlantic)的一篇报道《In Syria: Six Years of War》集合了几个月中摄影记者们所记录的种种景象。[via]

(2017年1月20日,阿勒颇东部的居民在城镇的废墟中穿行。摄影师 / Hassan Ammar)

(2016年11月10日,首都大马士革东部的一次空袭之后,一名受害者的尸体。此次空袭有11人遇难,包括4名孩子。摄影师 / Abd Doumany)

(2017年2月4日,大马士革东部一座建筑中。50岁的Mahmoud Al-Khatib是一名战士,叙利亚军事冲突以来,他已四次负伤,战斗的空余时间他喜欢照顾流浪狗。摄影师 / Amer Almohibany)

(2017年3月4日,音乐家们在被破坏的巴尔米拉古城的圆形剧场中演奏音乐。摄影师 / Louai Beshara)

(2016年12月13日,政府军士兵站在一辆受损的坦克上,身后一片废墟。摄影师 / Omar Sanadiki)

(2016年11月9日,一名士兵在手机上观看特朗普当选美国总统的新闻。摄影师 / Abdalrhman Ismail)

(2017年3月9日拍摄于叙利亚北部城市阿勒颇,这座城市2016年12月被政府军夺回控制权。摄影师 / Joseph Eid)

(2017年2月6日,叙利亚北部一名流离失所的女孩。摄影师 / Rodi Said)

(2016年10月10日,叙利亚北部Marj Dabiq地区,叙利亚自由军与ISIS的一次战斗。摄影师 / Nazeer Al-Khatib)

(2017年1月10日,一名叙利亚自由军士兵愤怒的咆哮,身旁是他死去的兄弟。摄影师 / Khalil Ashawi)

(2016年12月13日,在前往进攻ISIS一个据点的路上,叙利亚民主力量的几名士兵坐在路边的一台挖土机中。摄影师 / Delil Souleiman)

(2017年2月25日,空袭过后,废墟上男子抱着一名受伤的孩子。摄影师 / Sameer Al-Doumy)

(2016年12月16日,一名受伤的叙利亚男子在医院外等待。摄影师 / Bulent Kilic)

(2017年1月21日,阿勒颇旧城区中穿行的人们。摄影师 / Hassan Ammar)

(2017年3月1日,叙利亚和约旦边境地区难民营,一名孩子躲在庇护下行走在雨中。摄影师 / Khalil Mazraawi)

(2016年11月7日,一次空袭过后受伤的女孩。摄影师 / Bassam Khabieh)

(2017年1月7日,希腊难民营中,一个名叫Amineh Hamad的58岁女子展示一张她和丈夫的照片,“那是2010年夏天一个阳光明媚的星期五,我们最后一次出去游玩,我们吃了烧烤,走了很多路,很多欢乐。我怀念那些日子,希望这样的生活有一天能回来。”)

—–

其他, 摄影