“他是厨艺界的坏男孩,头发总是脏兮兮,嘴上永远叼着烟。这些影像记录了在米其林光环下一个常人并不熟悉,喜悦和压力交织的世界。”

出生于1961年的Marco Pierre White来自英国利兹,他是史上最年轻的米其林三星厨师,曾被称为“现代烹饪教父”,他是包括马雷欧·巴塔利等在内许多著名厨师的老师。

这组作品拍摄于英国Wandsworth餐厅,20多岁的White从1987年-1993年间担任这家餐厅的主厨。点击阅读全文可见他的更多故事。

赤裸上身怀抱一条鲨鱼,1991年拍摄于White的后院

(来后厨拜访White的年轻食客,1990年拍摄于伦敦)

如今的米其林名厨Jason Atherton回忆说,“当时我们一无所有,突然这个留长发、长得很帅、成天叼着烟跟超模约会的家伙出现了。他让我们明白这是一个可以坚持做下去的职业,他带来了信念。”

美国著名厨师Mario Batali回忆道,“他的工作方式是野蛮的,对团队毫不留情的羞辱、缺乏尊重;但他的食物出众且完美。他是我合作过的人中最坚强也最刻薄的——这些年我们不再联系,但我仍像兄弟一样爱他。”

“在英国,10位厨师里有9位在胸口绣着自己的名字,他们以为自己是谁?都在做白日梦,他们就是个笑话。你看看这个国家有多少位米其林厨师?我们在厨房里都穿普通蓝色条纹围裙,我们只是服务者,我们还在学。”

“有一天,一名厨师抱怨说厨房太热了,于是我拿着刀划开了他的外套,然后剪开了他的裤子,我说这应该能让你凉快些。他问我是否可以把身上破碎的衣服换掉,我说,当然可以,等餐厅下班后。”

如今的著名厨师、电视节目《地狱厨房》(Hell’s Kitchen)的主持人Gordon Ramsay回忆道:“当时我只有19岁,被他虐得很惨,但我怀念当时的每一分钟,我学到了很多东西。没有人敢惹他,他随时都会爆发。他就像一位战无不胜的棋手,你可以跟他下棋,但永远赢不了他。”

(年轻的Gordon Ramsay在White的厨房中学习)

“过去10年,我几乎没有社交、没有属于自己的时间,我只有厨房,太多的痛苦来自这里。但我需要挣钱,没有钱就没有爱,没有一切。”

“很多人说我看起来像个摇滚明星或朋克,但我发誓是工作无穷尽的紧张和压力让我变成这副摸样。”

以上所有作品是由White的摄影师好友Bob Carlos Clarke所拍摄,这些图片连同White的传奇故事,最终集结成书《White Heat》出版。

Bob Carlos Clarke(1950-2006),官方网站:http://www.bobcarlosclarke.co.uk。

摄影师Bob Carlos Clarke(左)及White

如今White已退休,他更愿谈论他的果园和蜂蜜。2015年,英国卫报对54岁的White进行了一次采访,寒冷的冬天他特地选择了在户外接受采访,整个采访过程没有抽一根烟。

“At the end of the day, it’s just food, isn’t it? Just food.”

如想了解White的更多信息,可访问其官方网站:http://www.marcopierrewhite.co。

2015年的White(摄影Alex Lake)

