首页 > 创意, 设计 > 杂志封面上的特朗普 | 媒体人的无穷创意

杂志封面上的特朗普 | 媒体人的无穷创意

2017年3月13日 评论 发表评论

trumpfinal

从特朗普开始竞选到正式上任，这位表情丰富、爱发Twitter、性格鲜明的美国总统一直是全球媒体关注的焦点，众多杂志都以他为封面，关注点从他的发型到政策，发挥无穷创意进行前所未见的大规模的讽刺甚至恶搞。

以上这副，斜靠断裂的华盛顿纪念碑发Twitter，《Time》2017年3月，封面设计Tim O’Brien。点击阅读全文可见更多精彩的封面设计。[via]

那个著名的发型

fadsf

《The New Yorker》2016年8月

qwrqwe

华盛顿，我们有个麻烦，《The Economist》（经济学人）2015年9月

1482148892

《Maui Time Weekly》（夏威夷的一份免费报纸）

1478879649

《ISTOÉ》（巴西的一本葡萄牙语新闻周刊）

ewqrqw

《Variety》（综艺，美国娱乐杂志）

qwrew

《Der Spiegel》（德国明镜周刊）2016年11月

1476367270

特朗普 VS 著名人物

Trump-wig-new-york-magazine

《New York》2015年9月

The2520Economist2520USA2520-2520212520January25202017.pdf_

《The Economist》（经济学人）2017年1月

1484923969

林肯坐像的椅子，《Stern》(德国新闻杂志）

revista-istoe-letraslibres

《ISTOÉ》（巴西出版的一本葡萄牙语新闻周刊）

qwrqwer

同样希特勒梗，《Adbusters》（加拿大）

特朗普 VS 普京

1487945920

普京和花蝴蝶Trump，纽约客的LOGO改成了俄语，构图是对1925年一期老封面的复刻，《The New Yorker》2017年3月，艺术编辑Françoise Mouly

in21845_copy1

讨好俄罗斯会有好结果吗，《The Economist》（经济学人）2017年2月

特朗普 VS 他所在的共和党

czxvzcxv

象是共和党的符号，《Good Weekend》(澳大利亚）

1464020411

《The New Yorker》2016年5月

1466538129

《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）2016年6月

原来这样也可以

1478084761

没什么好怕的，《The Big Issue》（英国版）

1234

美国恐怖故事，《Orlando Weekly》（奥兰多周刊）

1475185748

《The New Yorker》2016年10月

weqrqwe

《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）

1484435315

《The New Yorker》2017年1月

cxvzxc

特朗普的政策

1424297552

美国优先，《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）

1478880480

美墨隔离墙，《The New Yorker》2016年11月

1486509703

《The New Yorker》2017年2月

年轻的特朗普

1288896945

《Vanity Fair》（名利场）1994年3月

1288915540

《New York》（纽约）1992年11月

dasfadsf

《Playboy》（花花公子）1990年3月

—–

欢迎关注我们的微信公众号，请搜索添加「PADMAG」



创意, 设计 , ,

  1. DA
     | 2017年3月13日11:38 | #1
    回复 | 引用

    还是社会主义好……

  1. 目前还没有任何 trackbacks 和 pingbacks.
为避免垃圾评论，您首次评论后需要审核后才能发布，请您谅解

无觅相关文章插件，快速提升流量