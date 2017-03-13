从特朗普开始竞选到正式上任，这位表情丰富、爱发Twitter、性格鲜明的美国总统一直是全球媒体关注的焦点，众多杂志都以他为封面，关注点从他的发型到政策，发挥无穷创意进行前所未见的大规模的讽刺甚至恶搞。

以上这副，斜靠断裂的华盛顿纪念碑发Twitter，《Time》2017年3月，封面设计Tim O’Brien。点击阅读全文可见更多精彩的封面设计。[via]

那个著名的发型

《The New Yorker》2016年8月

华盛顿，我们有个麻烦，《The Economist》（经济学人）2015年9月

《Maui Time Weekly》（夏威夷的一份免费报纸）

《ISTOÉ》（巴西的一本葡萄牙语新闻周刊）

《Variety》（综艺，美国娱乐杂志）

《Der Spiegel》（德国明镜周刊）2016年11月

特朗普 VS 著名人物

《New York》2015年9月

《The Economist》（经济学人）2017年1月

林肯坐像的椅子，《Stern》(德国新闻杂志）

《ISTOÉ》（巴西出版的一本葡萄牙语新闻周刊）

同样希特勒梗，《Adbusters》（加拿大）

特朗普 VS 普京

普京和花蝴蝶Trump，纽约客的LOGO改成了俄语，构图是对1925年一期老封面的复刻，《The New Yorker》2017年3月，艺术编辑Françoise Mouly

讨好俄罗斯会有好结果吗，《The Economist》（经济学人）2017年2月

特朗普 VS 他所在的共和党

象是共和党的符号，《Good Weekend》(澳大利亚）

《The New Yorker》2016年5月

《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）2016年6月

原来这样也可以

没什么好怕的，《The Big Issue》（英国版）

美国恐怖故事，《Orlando Weekly》（奥兰多周刊）

《The New Yorker》2016年10月

《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）

《The New Yorker》2017年1月

特朗普的政策

美国优先，《The New York Times Magazine》（纽约时报杂志）

美墨隔离墙，《The New Yorker》2016年11月

《The New Yorker》2017年2月

年轻的特朗普

《Vanity Fair》（名利场）1994年3月

《New York》（纽约）1992年11月

《Playboy》（花花公子）1990年3月

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