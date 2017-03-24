André Kertész（1894-1985），匈牙利裔著名摄影师，现代摄影史上的一位重要人物，他对于街头摄影、画面构图等方面有重大影响。

“我不过是走来走去，以不同角度观察拍摄对象，直到所有东西组合成一幅令人愉悦的画面。”

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（1929年拍摄于巴黎）

Kertész的家人本希望他成为一名股票经纪人，但他却将摄影作为毕生梦想。其早期作品大多为杂志所拍摄，1925年移居到当时的世界艺术之都巴黎，并供职于法国第一本图像杂志《VU》，受益于众多年轻的移民艺术家及达达运动，他取得了商业上的重大成功。

“当时我只有一小笔钱可以在巴黎生活一段时间，父亲已经去世，母亲希望全家可以待在一个地方。直到1925年，她跟我说匈牙利不是你应该待的地方，你想做的在这里实现不了。”

Kertesz作品的一大特点是高位俯拍，他说：“我喜欢更高的拍摄位置，如果你永远跟拍摄对象在同一个平面，你会看不见很多东西。”

（1957年拍摄于底特律）

Kertesz是最早将摄影作为一门艺术来创作的先驱之一，他巧妙的利用物体的几何形态构建画面，拍摄时常会加强明暗对比，“用光线作画”。

（1962年拍摄于布宜诺斯艾利斯）

由于德国对犹太人的迫害及二次大战的威胁，1936年Kertész移居美国，并终老于此。法国著名摄影师Henri Cartier-Bresson曾说，“无论我们怎么拍，Kertész都早已做过了。”

（André Kertész）

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