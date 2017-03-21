Julia Baier，德国女摄影师，1971年出生于奥格斯堡，毕业于不莱梅大学艺术专业，现居柏林，官方网站：http://www.juliabaier.de。

“摄影并不是我原来的梦想，我一直想成为一名心理学家，然而慢慢的，心里有个声音告诉我应该追求别的东西。起初这个声音很微弱，但这个念头不断积蓄力量，让我最终鼓起勇气走上这条并没有把握的路。现在看来，我很高兴作出了这个决定。我会成为一名好的心理学家吗？没人知道。”

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“大约在1996年，我想成为一名马格南摄影师，于是决定专注于街头摄影，这意味着我需要克服对于陌生人的焦虑和羞涩。”

德国室内乐团的五位音乐家在里约热内卢海滩

“水是我作品中经常出现的元素，海滩、游泳、洗澡，这个主题让我着迷了二十年，但它的吸引力从未消失。你可以在早晨或正午的阳光下，彩色或黑白，水面或水下，你总会捕捉下不一样的画面。”

以上来自Public Baths（公共泳池）系列，2002年

以上来自The Japanese Bathhouse（日式浴室）系列，2005年

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