Alexander Petrosyan，1965年出生于乌克兰，作品大多是俄罗斯街头摄影，他的视角敏锐而有趣，曾刊登在《新闻周刊》、《国家地理杂志》等，官方网站：http://aleksandrpetrosyan.com。

此处整理的作品大多拍摄于圣彼得堡街头，点击阅读全文可见更多图片。[via]

圣彼得堡是一座引人注目的城市，它拥有豪华的宫殿、雄伟的运河、桥梁及教堂；但另一方面，圣彼得堡其实并不适合街头摄影，这座城市大多数时候极其寒冷，街道的照明不佳，街上也没什么人，大家都在匆忙赶去下一个地点。

Petrosyan已在圣彼得堡生活四十多年，这里是他最好的摄影舞台，但他不想只是表现宏伟的景观，还想展示这座城市黑暗、被隐藏的一面。

2016年初，以下这幅Petrosyan的作品在互联网上被广泛流传，拍摄的是在胜利日大游行中，一名老兵独自走在街头擦拭眼泪。

Petrosyan用镜头讲述的故事通常是富有情绪的，比如以下这幅作品中，一只猫和一条流浪狗都困在寒冷的街头，但猫在汽车中找到了一个庇护所，狗却悲伤的站在雪地中。

跟很多杰出的街头摄影师一样，他总是随身带着相机，另外还会带一块备用电池，以应对严寒的天气。

“我不相信摄影可以改变世界。一副好的作品是不需要标题的，它将打动所有看见它的人，不会有简短的一句话能清楚的表述如此丰富的画面。”

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