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波多黎各街头的芭蕾 | Omar Z. Robles摄影作品

2017年2月24日 评论 发表评论

波多黎各街头的芭蕾 | Omar Z. Robles

过去几年中，摄影师Omar Z. Robles一直专注于在街头的真实环境中拍摄舞者，他曾拍摄的地点包括纽约、墨西哥及古巴，新的一系列作品的地点则是岛国波多黎各。与之前的方式相同，他会在当地招募舞者来进行拍摄。

前往波多黎各最初是为了拜访他年长的奶奶，这唤醒了Robles很多年少时的记忆，这些青春时曾去过的地点也转变为他的拍摄背景。点击阅读全文可见更多图片。[via]

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Robles对故事讲述的兴趣源于法国传奇默剧小丑演员马歇·马叟（Marcel Marceau），在巴黎学习期间，他学会了将身体作为语言，通过微妙但精准的动作来讲述故事。如今他将这种理解运用到芭蕾舞者系列作品的拍摄中。

“与城市环境产生鲜明对比和互动，舞者的身体似乎讲述了一段小故事”。

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Omar Z. Robles目前长居纽约，他的官方网站：http://www.omarzrobles.com，以下是他之前在纽约、古巴等地拍摄的部分作品。

波多黎各街头的芭蕾 | Omar Z. Robles

纽约

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纽约

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纽约

波多黎各街头的芭蕾 | Omar Z. Robles

纽约

波多黎各街头的芭蕾 | Omar Z. Robles

古巴

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古巴

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古巴

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古巴

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  1. _D_A_
     | 2017年2月24日21:32 | #1
    回复 | 引用

    立意新奇有趣，，就是普通人看着这脚尖有点痛……

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