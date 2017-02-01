2017年度水下摄影师大赛（Underwater Photographer of the Year / UPY）日前公布了今年的获奖摄影师及作品，法国摄影师Gabriel Barathieu以一幅在印度洋马约特岛拍摄的章鱼，击败来自67个不同国家和地区的众多参赛者，荣获年度水下摄影师大奖。

年度水下摄影师大赛每年举办一届，分为广角、显微、水下残骸、生物肖像等多个类别，并为在英国水域所拍摄的作品特设奖项，大赛官方网站：http://underwaterphotographeroftheyear.com/。

以上这副名为《舞动的章鱼》，来自Gabriel Barathieu（法国），点击阅读全文可见更多获奖作品，另请参阅2016年度的获奖作品。[via]

11月的湖水刚刚结冰，我计划做一次冰潜拍一些照片，我在水中的时候往上看，透过冰面偶然发现我的两条狗和妻子就在我的正上方，其中一只停下来闻了一下冰面。来自Eero Hällfors（芬兰）

光芒下的绿海龟，拍摄于西班牙特里尼弗岛，来自Greg Lecoeur（法国）

左侧的幼螳螂虾其实非常小，它正准备捕捉自己的猎物，拍摄于菲律宾，来自So Yat Wai（中国香港）

苏格兰海岸边，几百只塘鹅在渔船上空徘徊，等待被丢入水中的鱼。一只塘鹅潜入水中时，其他众多塘鹅会跟着同时潜入，去争夺同一条鱼。来自Richard Shucksmith（英国）

清晨6点半，一条4米长的虎鲨正想将一只玳瑁龟当作自己的早餐，虎鲨试图咬住海龟的头，而海龟则通过坚硬的背壳保护自己。来自Edwar Herreño（哥伦比亚）

这个画面在脑海中已存在了很长一段时间，一天我跳进水中试图拍下这个想法，但银汉鱼群（Silverside Fish）避开了镜头，而太阳又下落得太快，我几乎考虑放弃拍摄。但此时，一名路人恰好来到了码头，我请他不要动并按下快门。几分钟后，夕阳的最后一丝光线就消失在地平线上。拍摄于泰国北部，来自Tony Myshlyaev（加拿大）

在一个延绵几百米的巨大海月水母群中，我发现了这只狮鬃水母（Lion’s Mane Jellyfish），以密集的蓝色海月水母为背景，拍下了它绽放的瞬间。拍摄于阿拉斯加，来自Ron Watkins（美国）

与灰海狮在水中是一种快乐的体验，当你转身，偶然会发现它们睁着圆圆的大眼睛好奇的看着你，随后又迅速消失在阴暗的水域。拍摄于英国，来自Ellen Cuylaerts（开曼群岛）

一条小鲸鱼和它的妈妈就在15米处，这条长达6米、重达6吨的小鲸鱼惊人的俏皮，它并不害怕人类，甚至还会主动靠近你。深蓝色的海水就已足够，浮起的一串气泡闪烁着光芒。拍摄于法属波利尼西亚，来自Christophe Lapeze（法国）

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