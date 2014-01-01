Vincent Peters，德国时尚摄影师，出生于1969年，1989年移居纽约，早期作品大多是艺术摄影，1990年起从事时尚摄影，偏好使用胶片及黑白画面，官方网站：http://vincentpetersphotography.com（可能需要代理）。

以上这副是斯嘉丽·约翰逊，点击阅读全文可见更多作品。[via]

从业多年，Peters几乎跟任何著名模特或明星都有过合作，他有一种特别的魅力可以让女性在镜头前释放出感性的一面，坦诚和幽默可能是其中的一个原因。一次采访中他被问到为什么从事摄影，他说：

“我没得选，我成绩差退学了，而我又不想在星巴克工作……我需要一份工作，这是真的。父母都是美术老师，我妹妹会画画，我也想成为和艺术相关的人，幸运的是我可以把手放在相机上。”

以上是Emma Watson，2015年为《Vogue》意大利版所拍摄。

“我最难忘的一幅照片是女友坐在床边，只有一盏小灯亮着。一名摄影师最大的成就是他还站得起来，还能拍摄……还能拍下一些不错的东西。”

以上是Emma Watson，2012年为英国《Glamour》杂志所拍摄。

以上是法国超模Laetitia Casta。

以上是俄罗斯超模Natalia Vodianova。

“作为一名摄影师，我喜欢与时尚工业中的不同人见面，但当一天结束，收起相机，我只是房间中的一个普通人。”

Vincent Peters

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