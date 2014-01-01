Danila Tkachenko，俄罗斯摄影师，专注于纪实摄影，现工作和生活在莫斯科，官方网站：http://www.danilatkachenko.com。

这组作品名为《Restricted Areas》，在灰白的雪景下呈现前苏联时期出于军事或其他目的建造的各种建筑和装备。“人们总是渴望创造出更多的东西，这是技术进步的源泉，但另一方面，这往往会带来灾难。”

以上这副是党派总部，2015年拍摄于保加利亚，点击阅读全文可见更多图片。

“我祖母居住在一个苏联时代被称为秘密禁区的城市，如果没有特别通行证或者没有亲戚居住在那里，你将无法进入那个地区。60年代，那个城市附近发生了一场严重的核灾难，超过750平方公里的土地受到了污染，人们开始染上了各种慢性疾病。我去看望这位祖母，并在那里拍下了这个系列的第一张图片。”

世界上最大的柴油潜艇，2013年拍摄于俄罗斯

两栖及垂直起降飞机VVA14，苏联当时只制造了两架这样的飞机，其中一架在运输中坠毁，2013年拍摄于俄罗斯

宇宙征服者的纪念碑，2015年拍摄于俄罗斯

打捞上来的“保加利亚”号船，共有122人葬身其中，2014年拍摄于俄罗斯

“我通常选择在冬天拍摄，因为雪景会帮忙清除画面上无关的物体，同时加强拍摄对象“已经死去”的感觉，但很多时候拍下一张完全“干净”的画面很难。去到这些地方并不难，这些废弃的建筑大多数情况下是空的，也没有警卫。困难的是这些地点通常比较偏远。”

未建造完成空间站的一部分，2013年拍摄于哈萨克斯坦

挖掘机，2015年拍摄于俄罗斯

信号天线，2014年拍摄于俄罗斯

石棺封闭的废弃立井，深达4公里，2013年拍摄于俄罗斯

废弃的天文台，2015年拍摄于哈萨克斯坦

废弃的宇航天线，2013年拍摄于俄罗斯

—–

欢迎关注我们的微信公众号，请搜索添加「PADMAG」







其他, 摄影