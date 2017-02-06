如果看过伍迪·艾伦2011年的影片「午夜巴黎」（Midnight in Paris），可能会对影片中达利反复提到犀牛的桥段有所印象。其实除了犀牛，一副名为「花边女工」的画作也是达利的挚爱，而它们两者之间还有一段联系。

萨尔瓦多·达利9岁时，他在父亲的办公室中第一次见到荷兰画家维米尔（Johannes Vermeer）的著名画作「花边女工」（The Lacemaker）的复制品，这副作品“指引他最终走上了绘画之路”。



「花边女工」维米尔创作于约1669-1670年，现藏卢浮宫

1954年，达利获得了一个机会可以在卢浮宫中临摹这幅对他产生重大影响的画作，「花边女工」被放在一个独立房间的画架上，而达利则带来了完全与原作相同大小的画布，他宣称自己阅读了维米尔最喜欢的书甚至学习了17世纪的荷兰地理。

一个小时过后，画布上并没有呈现一位正在缝纫的女子，而是一堆犀牛角。

第二年，他带了几幅「花边女工」的复制品来到动物园，将复制品挂上一头名为佛郎西斯的犀牛旁，然后坐在一辆独轮车上重现了当时的场景。

助手小心翼翼的放了一块尖尖的面包在达利头顶，假装是犀牛角。

达利认为犀牛这种生物体现了完美的几何曲线，而犀牛角“是传说中独角兽的角”，它代表着“贞洁”。

达利戴着他的“独角兽”帽，Phillippe Halsman拍摄于1952年

另一方面，达利认为维米尔的成就甚至超过达芬奇、拉斐尔和毕加索，达利非常痴迷维米尔的作品——尤其是其后期的作品，而这其中「花边女工」是他尤其钟爱的一幅。

但达利其实真的临摹过几次这幅作品，其中一副完成于1955年。在达利的版本中，用色更暗沉大胆，画面中的女子表情比原作更为有力，她明显的皱着眉头舔着嘴唇。

「花边女工」达利临摹作品，1955年

达利对「花边女工」的解构，依然是犀牛角，1955年

达利和妻子Gala，举着一副「花边女工」







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