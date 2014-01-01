Richard Sandler，美国摄影师、导演，1977年Sandler获得了一台徕卡，他拿着它走上波士顿和纽约街头，从第五大道到遍布涂鸦的纽约地铁，他记录下80年代这座城市的种种瞬间，“你能从街上看到一切和时代发展的方向”，官方网站：http://www.richardsandler.com。

此处整理的作品来自他的摄影集《The Eyes of the City》（城市的眼睛），TIME.COM网站对该摄影集的评价，“从这些影像中，你几乎可以听见地铁的吱嘎声、高跟鞋踩在地面上和城市的骚动。如果城市是一座剧院，这些人正在舞台的中央”。

以上是纽约地铁，1982年，点击阅读全文可见他的更多作品。[via]

世贸双子塔，2000年

2001年

男孩与十字架，1977年

第五大道，1989年

57街，1981年

普鲁丹特尔中心，1978年

三件皮草，1981年

特里蒙特街，1978年

32街，1983年

华盛顿广场公园，1987年

中央火车站，1990年

34街，1980年

1982年

但如今Sandler不再去街头拍摄，他认为手机的诞生已经毁了街头摄影，“没什么比一个人拿着手机在街头行走更无聊的了，人们都生活在泡泡中”。Richard Sandler的兴趣转向了电影制作，他1999年的纪录片《Gods of Times Square》（时代广场的上帝）赢得了广泛赞誉。

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